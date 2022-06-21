“反中红利”衰减，肇因于蔡政府执政矛盾

来源：《联合报》社论

继以验出禁药为由禁止台湾石斑鱼销陆后，中国大陆又以包装验出冠病病毒，禁止台湾白带鱼输入。与此同时，富乐快筛“以中国大陆黑心产品混充美制”事件，被揭穿“美制富乐快筛”根本不存在，该试剂本来就是大陆制，显示卫福部把关出现重大纰漏。这些事件，看似无关，但背后的心态和原因却如出一辙。

大陆禁止台石斑鱼、白带鱼输入，是继近年禁止凤梨（黄梨）、释迦（番荔枝）等农产品后，对台农渔业者的又一重大打击。对岸的指控是否属实，其实不难厘清，然而，蔡政府的应对策略却毫无寸进。蔡政府的惯用招式是：第一招，先痛斥大陆打压；第二招，以“挺台湾”为口号，要求台湾人民多消费；第三招，则宣称会“分散出口”。当招式逐渐用老，恰恰说明蔡政府的“反中”策略已进入瓶颈，所谓“分散市场”其实什么都没做；“反中”情绪勒索，遂逐渐变成自伤的回力镖。

以石斑鱼事件为例，蔡政府除怒斥陆方打压，并推称是马政府时代签订的ECFA“暗藏陷阱”所致。事实上，如果ECFA暗藏陷阱，蔡政府大可履行先前承诺，用公投废掉ECFA。而蔡英文执政已逾六年，何以至今才启动“冷链计划”，声称要布局外销？再看，台湾石斑鱼销往中国大陆，去年就超过6000多公吨，占九成以上；而销往日本的数量，六年加总仅200吨。这种成绩，蔡政府宣称的“多元外销”在哪里？

放大看台湾整个对外贸易，蔡政府这种“一边反中、一边向中倾斜”的态势更是明显。2015年马政府执政时，台湾出口大陆的占比为39％，但到了2020年已增至44％，为历年之冠。去年虽略减为42％，但大陆若真的不断在“打压”台湾，而蔡政府又不断在推“新南向”分散市场，为何台湾经济对大陆的依赖却越来越深？

经济部最近以出口“连廿三红”制作哏图，宣传今年5月出口创单月次高，达420亿美元（582亿新元）。可笑的是，哏图罗列的“出口地区”，仅包括73亿的亚细安、28亿的日本和62亿的美国，却故意漏列出口额高达158亿的大陆和香港。这种障眼法，立即引发网友一片讪笑，堂堂一个政府竟如此居心不正。

蔡英文从竞选到执政，不断炒作“反中”，并从中获得巨大的政治红利。但检视各种经济数据，却是“一边反中，一边赚中国钱”，还说“是中国大陆依靠台湾”；一面歧视大陆，却又要求对岸公平对待台湾。从去年上海复星代理的“BNT疫苗事件”，到这次的“富乐快筛”，都可见相同的操作轨迹。

富乐黑心快筛案，台湾进口商大鑫除以不良试剂混充，并伪标为“美国制”，其间疑涉及官商勾结情事。更深层的因素，则是蔡政府一味炒作“反中”，刻意把“中国大陆制造”形塑成“黑心商品”。先前的BNT疫苗，即被民进党故意抹黑成“中国大陆代工”“劣质即期品”；也因此，试剂进口商人想方设法要抹除富乐快筛的“中国大陆基因”，并大胆掺假伪标，欺骗台湾人。

就事论事，凤梨、石斑鱼等农渔产品品质是否合乎规定，疫苗、快筛等防疫物资是否合法有效，本都有科学理性的讨论空间，有具体规范可循。然而，蔡政府舍不得“反中红利”的甜美滋味，凡事都想用政治情绪来勒索百姓；但在现实上，各种经济文化交流都绕不开大陆，因而形成越来越荒谬的自我矛盾。

天下没有白吃的午餐。“反中红利”再美味，也会随着时间推移及现实矛盾而逐渐变酸发臭。民进党吃光老本后，还能骗谁？