桃园市长选战：张善政缺几块拼图 林智坚从零开始冲

来源：联合报“新闻眼”

作者：贾宝楠

桃园市长选举昨天关键字是“在地连结”，国民党参选人张善政正式入籍，抢先民进党对手新竹市长林智坚取得“我是桃园人”的最重要证明；林智坚确诊出关后，还需交接工作、安排竹市接班人的选务，再辞职来桃，“空降和落跑”的质疑也还要纠缠一段时日。

民进党上周六宣布征召林智坚，蓝绿白选将便已全就位，选战也开跑。此役蓝绿两党话题不断，张善政以黑马之姿出场，却受提名程序不正义和地方整合不顺之苦，民进党还趁机补刀，现任市长郑文灿开酸“不需要高估张善政的战力”，批他对桃园了解非常有限、连结不深，选法很传统，迷信拜访桩脚和公职，一点都不现代。

整合基层组织是张善政必经之路，虽被挖苦，但民进党团结支持空降又落跑的林智坚，激起国民党危机感。这几天，张拜会地方明显感受“欢迎回家”的温暖，但整合仍是问题，国民党还缺几块拼图，包括尚未与张善政同台的立委吕玉玲，和不断对罗智强送暖的议长邱奕胜，基层急等党主席朱立伦出面。

但相形之下，最急的人恐怕是林智坚。确诊“七加七”规定，已损失宝贵前七天，后七天自主健康管理限制也多，还得安排副市长沈慧虹的选务。一般预料，6月底、7月初，沈辞职后就换他辞，便再无回头路，必须直奔桃园。好在这位“桃园女婿”有郑文灿操盘力挺，选对会还没宣布征召，桃园市议会党团已“泄题”提前动员支持，拼命说好话释疑，国民党怎能不汗颜？

林智坚2014年奇迹般打赢“百日选战”，但那之前他已深耕竹市多年；这回转战桃园，能用的日子多不了几天，在地连结又恐不比张善政。五星市长换跑道，差不多从零开始，但也只能冲了。