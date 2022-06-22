海鲜舫出海即沉太儿戏 保育政策欠周详

来源：星岛日报 社论

陪伴港人四十六年的珍宝海鲜舫，被拖离香港不足一周，在南海遇风浪沉没。从保育角度来看，意外“海葬”结局情节过于戏剧性，令市民大感震惊和欷歔，撇开沉船“意外”仍有不少疑团，今次事件冀能促使市民和政府从中吸取教训，在可持续发展下做好保育工作。

上周二，不少市民到香港仔向海鲜舫道别，并拍照留念，讵料海鲜舫的母公司香港仔饮食集团前晚却发声明指，海鲜舫上周六在西沙群岛附近水域遇风浪，船身入水，在抢救不果后于翌日翻侧沉没，由于出事水域逾一千米深，打捞非常困难。

戏剧性海葬触集体回忆伤感

海鲜舫沉没的“噩耗”传出后，不少市民感到错愕和伤感，因港府以未能找到第三方营运者接手，又不愿用公帑介入，决定放弃两年前《施政报告》提出“跃动港岛南”中的活化海鲜舫项目，任由海鲜舫自生自灭。船主最后决定将它拖往东南亚，进行维修并寻觅新买家，甚或拆卸。市民当时已意识到珍宝海鲜舫此行极可能一去不复返，却没想过会不按剧本进行，竟沉没深海，之前道别变永别。有议员试图在立法会提出质询，要求港府就事件展开调查，交代海鲜舫原先去向、沉没经过细节，以及作出补救措施。

耐人寻味的是，海鲜舫只是一艘趸船，自身没有动力，根本不宜出海，为何船主不用半潜船运载它，而是直接将它拖向深海游弋，且天文台数据指事发时西沙群岛一带风浪不大，不免引起市民诸多猜想臆测。即使政府花巨资将沉船打捞，甚或进行“死因聆讯”，传召相关人士聆讯调查，相信也难以解开疑团之谜。

海鲜舫沉没让人惋惜感慨之余，相信也会使人不禁反思本港保育政策究竟出了什么问题，应如何避免类似事件重演。首先，港府缺乏一套整全保育政策，对于具历史文化价值的旧建筑，从不会主动作出保育修复，而是以尊重私有产权为由，让业主自行保育，即使向当局申请维修资助，补贴额相当有限，加上地皮有价，业主自然倾向拆卸重建。往往是当具有保育价值的建筑被破坏而曝光后，例如景贤里、主教山配水库，港府匆匆介入，这些文化瑰宝才能避过被夷平厄运，得以保留下来。

此外，政府在保育工作投入度不足，往往以为将古旧建筑保留下来，交由非政府组织营运便已尽了本分。以海鲜舫为例，港府以为促成船主捐给海洋公园，由海洋公园打造成南区旅游景点，便完成活化使命，之后便以旁观者姿态置身事外，至于海洋公园与船主之间谈判出了甚么问题，政府有否认真介入化解分歧，却从没有交代过，只推说双方无法达成共识，保育计划拉倒是“无可厚非”的无奈决定。

期望新政府完善保育政策

事实上，保育文化并非是将古旧建筑保留下来、出钱复修那么简单，还涉及建立一套可持续发展的有效营运商业模式，让其可吸引市民和游客络绎不绝前来，成为打卡热点之余，更能自负盈亏。过去有多项活化计划因非牟利组织担心难以营运而流标，因此港府须积极参与，了解问题所在，并设法处理。

候任特首李家超提出以结果为目标，市民期望下届政府能检讨现行保育政策，制定更周详而整全的策略，让负责保育政策的发展局，与文化体育及旅游局能跨部门衷诚合作，以免一些旅游景点保育工作出现政出多门问题，亦令一些具历史文化价值的建筑能有系统地保育，平衡发展与保育，兼顾经济和文化。