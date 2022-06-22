美中脱钩 恐是理想多过现实

来源：联合报

作者：黄健群

在美国总统拜登表示打算尽快与中国领导人习近平对话，并考虑调整对中国进口商品关税的同时，美国参众两院议员发表声明表示，跨党派协商达成共识的“两党创新法案”，将管制美国对海外投资，确保美国供应链不受中国在内的相关国家影响。有研究机构指出，若此法案通过，估计将有43％的美国对陆投资将遭到审查，而美中也将再进一步脱钩。

事实上，自川普将中国定位为“战略竞争者”后，即推动贸易、投资、科技、产业链、金融、政府采购、科技交流等全方位的“去中化”。然而，几经论证后，美国认为：要和中国完全脱钩不但相当复杂，且不现实。

就从贸易来看，2018年美国启动对中国出口商品课征关税后，2019、2020连两年，美中贸易逆差虽然收窄；但2021年美中贸易逆差又较2020年扩大40、50亿美元，上涨十14.5％，至3553亿美元。进一步看，中国出口美国的主要商品，都是美国或外商在中国投资生产的电脑、玩具、电视、手机、显示器、印表机等３Ｃ产品；显见美国或外商仍相当依赖中国作为全球制造大国的角色。

对中国来说，与美国无论在哪个领域脱钩，都不符合中国的利益。中国一再强调：中美两国有广泛共同利益，美国与中国应相向而行；中国“有一千个理由搞好中美关系”。然而，随著“川规拜随”，以及拜登政府指出中国是美国最大的地缘政治对手，未来“决定性的十年”美国将透过联合盟友加强与中国竞争后，中国已意识到美国的决心。但考量与美国综合实力的差距，中国短期内仍会强化与美经贸纽带，以减缓美国的脱钩。其策略预料如下：

首先，以拖待变。以底线思维总体战略观，做最好的准备，以因应最坏的打算。因此，中国将透过履行第一阶段美中协议、加强与美方对话等方式，以避免直接对抗致使与美关系恶化，直待美国期中大选结束再做打算。

其次，以商围政。中国向来服膺“经济基础决定上层建筑”。因此，中国一方面将深化与欧洲、东南亚、非洲等地区的经贸关系，以降低对美出口比重；但同时透过市场准入的扩大，以及货品、服务贸易的进口与采购，拉拢美国企业界以形成对美国政府的压力。

最后，拓展国际话语权。中国认为，由于与西方意识形态的差异和利益的冲突，导致西方媒体在报道中国时常会进行恶意扭曲。因此，未来要透过“说好故事”的方式，强化中国的国际传播影响力、文化感召力、形象亲和力、话语说服力，以及国际舆论引导力，以拓展国际话语权。

也就是说，虽然美国将会持续推动与中国的脱钩，以遏制中国发展；但在中国已高度融入全球化体系、贸易总量早已为全球第一的前提下，中国仍有足够的能量因应美国的脱钩。在两大国彼此仍有合作需求的前提下，未来的美中脱钩，恐是理想多过现实、口号多于实际。