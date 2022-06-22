福建舰 不只是“反独”

来源：联合报 黑白集

大陆航母“福建舰”近日下水，美中军事博弈暗潮汹涌。外媒关注两国军力差距缩小，加深地缘政治紧张。两岸名嘴更没错过在舰名作文章，不约而同直指福建号是对台独亮剑，舰未出海，嘴炮先行。

建造航母是综合国力的展现。美国早期航母名称，取自独立战争的关键战役；中国航母舰命名，来自晚清北洋、福建两支水师全军覆没的战场，都是以史明志。两岸同文同种，台湾若只看到“反独”，不能更深层理解福建舰的“志向”，便就漏读自身在地缘构织的历史命运。

福建水师是中国第一支近代化海军舰队。大陆不避讳该水师毁于中法战争，将自建的亚洲首艘超级航母取名福建，投射的讯号不只是捍卫主权领土，还有富国强兵的历史情结，以及与西方海权国家竞逐的企图。

大陆扩张军事力量，美国加紧在西太平洋部署战争代理人，加强围堵。台湾与日韩不同，直面武统威胁，与大陆相邻是无法改变的地缘宿命；但帮美国阻挠中国崛起，是降低战争风险，抑或孵化未来的历史仇恨？

麦克阿瑟曾以“不沉的航母”，描述台湾战略位置重要性。麦帅是从珍珠港事变得到结论，当时台湾被日本广设飞行场，形同支援太平洋战争的航母基地。如今，美国正进行类似的军事布建，这是保卫台湾，还是复刻“台湾舰”？