吸取香港西北大停电教训 做好应变预案

来源：《星岛日报》社论

元朗朗屏中电一条电缆桥前晚起火，导致新界西北罕见大规模停电，让新生代初尝炎夏停电之苦。虽然暂时未清楚失火原因，但却暴露了将三区主电缆都铺设在同一条电缆桥的设计有安全隐患，而港府在处理停电一事应变力不足。当局须对症下药，要求中电在风险管理作出改善，自身亦要做好城市规划和制订应变预案，才能避免大停电事件重演。

电缆桥失火焚塌，令元朗、屯门和天水围三区大停电，受影响用户多达16万户，在中电技术人员抢修下，电力供应在昨天凌晨才开始陆续恢复，直至早上8时才全面修复，历时13个小时。这是自1984年青山发电厂故障以来，最大规模和历时最长的停电事故，让不少居民叫苦连天。中电为此向受影响用户致歉，强调未来几天供电不稳，呼吁居民节约用电，而政府则责成中电三天内提交初步报告，14天内交详细报告，包括提出如何防止类似事件发生。

须正视“三缆合一”安全隐患

警方初步调查后，暂时没迹象显示电缆桥遭人为破坏，而专家估计事件可能与事发时正值用电高峰时段，电压过大有关，而三组电缆之间的接驳点绝缘体老化，可能有雨水渗入，导致接驳点的电阻上升，引发火灾。

不过，立法会议员谢伟铨指“三缆合一”的电缆桥设计有欠妥善，估计与区内不断发展和人口持续增长，电力供应已超出原先城市规划设计和基建容量，因此需要在后期加建电缆，而采取天桥方式越过明渠，在造价和技术上比铺地底电缆相对便宜和容易。可是，将三区供电缆铺在同一条电缆桥之中，却形同将所有鸡蛋放在一个篮内，一旦一组电缆起火，便火烧连环船，有造成广泛地区停电的风险。

今次事件同时暴露了电缆桥的安全风险，市民可轻易接触，若居心叵测人士蓄意破坏，便可对供电系统造成严重损毁。因此，港府有必要责成中电短期检查其他电缆桥的安全，排除失火隐患风险，长远促请中电铺设地底或架空电缆，逐渐取代这些有高危风险的设施；更重要是港府在未来落实北部都会区时，须制定整全城市规划，为新市镇未来发展提供安全而稳定电力供应。

此外，港府在处理今次大停电事件有很多不足之处，例如官员没有积极介入，并以事件属地区性为由，没启动紧急警示系统，教局更在昨晨近7时才宣布区内14所学校停课，反应迟缓，可能是与中电长期供电可靠度高逾九成九有关，2018至2020年间每年平均意外停电仅0.92分钟，认为即使停电只是短暂性，可望迅速修复。可是，停电时间不似预期，而全港有逾五成人居住在15楼以上楼层，大停电令很多人从市区返回所居住的大厦后，才惊悉要走楼梯回家，彻夜在家中“焗桑拿”，有的熬不住，宁愿到区外亲友家中借宿，令不少受影响居民怨声载道。

中电架空电缆易受天气威胁

当局宜吸取教训，要对突发大停电事故做好预案，因近年极端天气频繁，例如台风、暴雨和炎热天气，都会对可靠供电带来威胁，这对中电威胁较大，其输电网络中有逾三成为架空电缆，电缆外露较易受恶劣天气影响，一旦出现塌损，修复需时。当局不应因两电长期可靠供电而掉以轻心，宜对供电风险作出评估，制订应变方案，一旦遇上大停电，便马上启动，调动人手和资源支援受影响的居民。

候任特首李家超提倡以底线思维应对复杂多变的外围风险，但这亦适用于处理天灾、疫情和突发事故，市民期望他上任后要求各部门检视现行应变措施，提升施政效率。