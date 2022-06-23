“不满之夏”—民生问题成欧洲最大危机

来源：香港01

作者：倪文迪

欧洲多国通胀水平居高不下，多国民众因为不满能源、粮食等基础商品价格快速上升、蚕食他们的收入，纷纷开始向政府施压。其中，包括英国、法国在内等多国工会纷纷组织工业行动，要求加薪追上通胀，形成了所谓的“不满之夏”（summer of discontent）。

以现时的环境而言，单方面要求加薪也许会刺激通胀进一步升高，成为通胀恶性循环。不过，民众对于通胀的感受却是真切的，并且正渐渐转化成为政治危机。不管是任何政治制度，其目标归根究柢都是改善人民生活素质。欧洲的通胀危机再次证明，执政者不能仅空谈政治意识形态，忽视民生政策。

多国罢工要求加薪

今月以来，全欧发生多个工业行动，遍及多个国家及行业。全欧的航空业因待遇问题而陆续出现大罢工。英国铁路工会本周则发动了近30年来最大规模的铁路大罢工，并可能连锁式地触发其他行业参加。比利时亦有多个工会罢工，周一（20日）有多达7万人在首都布鲁塞尔游行。另一边，法国总工会亦呼吁石油工会罢工。这些罢工几乎都有着相同的目的，就是要求政府或企业增加薪金以应付高企的通胀。

通胀走高其实并非最近的事，去年第三季至第四季欧、美地区的通胀已经开始因为货币超发而快速增加。但毕竟当时各国未进入紧缩货币政策，加上通胀分布于不同的消费品，对民生影响相对不太明显。然而，今年春季以来，各国加快了货币紧缩，经济下行减慢了工资增长；而同时俄乌战争又触发能源、粮食等民众有刚性需求的物品集中通胀。这两个因素叠加放大了通胀对民生的影响，终于在夏季引发不满。

从经济学上讲，在俄乌战争持续的情况下，普遍性的加薪并不能增加供应，却只会提高购买力，会进一步刺激进胀，有可能形成高通胀与快速加薪的恶性循环。但“夏季不满”反映民众受害的民生问题也是真实的，政府如果不能对应，将成为政治问题。

欧洲民众不甘牺牲

欧洲当下的问题，无疑是执政者的错误。欧洲政府不但忽视了货币过度宽松的后果，更在俄乌战争上采取了不负责任的立场和方向。俄罗斯入侵乌克兰虽然不正义，但欧洲政客却犯了多个错误。从2014年开始，欧洲本就不应支持北约东扩激起乌克兰问题。而从现在看，欧洲坚持经济制裁俄罗斯显然也是失败的。

欧洲政客将精力与政策倾注于政治意识形态之争，但却忽视了民众的民生问题。他们要求民众为了他们意识形态中主观的“正义”而买单，正是引致现在通胀及民怨的根本原因。欧洲智库“欧洲外交关系协会”（ECFR）最近公布了一份在4月底到5月中所做的民调反映，35%的欧洲人支持尽快达至和平，只有22%支持要帮助乌克兰取回所有土地，另有近20%犹豫不决。民众并非一面倒甘愿成为“被牺牲”的对象。

本周一法国国会选举第二轮投票结果也显示，总统马克龙所领导的执政阵营失去议会的绝对多数，而极左和极右阵营皆有进帐，分别成为第二及第三势力。这显示民众正将对通胀等生活因素的不满投射到政治上。如果各国政府持续无法解决问题，未来的选举中很可能会出现激进主张，打击欧洲的政治稳定。

香港当引以为戒

俄乌战争并未对香港民生带来太大影响，而香港通胀的程度尚且可控。不过，欧洲“不满之夏”仍然值得香港引以为戒。其实不管是什么样的政治制度和意识形态也好，最终要解决的问题都在于民众的民生问题。因此，不管有何政治取向也好，都应该本着以民为本的精神。

而执政者要明白，如果民生问题无法处理好，终究会积累成为政治问题。新一届政府即将履新，不应忘记了香港尚有很多不同的民生问题急待处理，执政者必须正视并对症下药。