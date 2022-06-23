朱立伦华府讲话解读：在算计与系统性陈述之间摇摆

来源：中时新闻网

作者：周忠菲

最近，中国国民党主席朱立伦访美期间拋出“亲美就是亲民主自由”，国民党将坚定捍卫“中华民国”，不会改变“持续对抗共产主义”，声明无论是台独还是“一国两制”，台湾都完全无法接受，提出九二共识就是“没有共识的共识”等言论，在国际场合对国民党的立场进行表述。此举瞬间引发两岸“网炸”。纵观各方，圈内人士的评论，各有侧重，网友的热议，摩拳擦掌者众，势所难免。客观地说，由于对国民党缺乏了解，一些网评或多或少地有一些忽悠的成分。

这反过来也显示出，国民党的何去何从，至关重要。本文认为，两岸关系史就是一部从内战中一路走来的历史。这是大陆处理台湾问题的基本立场，也是两岸能够实现融合的基本点。此外，也有必要指出，今天台湾海峡的局势，并不是在国民党能够选定的条件下，可以自行决定，或者能够左右其演变方向的。国民党在对“亲美反中”，或者“亲美和中”进行算计时，对自己政党集团的局限性，应该有所认识。对国民党自身与中国实现统一，以及国民党在亚太安全局势中可以发挥的影响，也应该有一个系统的认识，提出自己的表述。

过去，国民党曾经创造了自己的历史，在中国大地上写下了难忘的一页。但今天必须看到，国民党在台湾所处的境地，国际局势的风云变幻，大陆实力不可抗拒的增强，时空环境显示，国民党政治人物已经不能随心所欲地、盲目地、杜撰地依靠所谓“和美和中”，一厢情愿地“创造”或“规划”国民党的未来。意识到两岸关系的束缚性，在国家统一大业上，及时审时度势，成为必然。

朱立伦是台湾政坛一位过渡时期的政治人物。对他在华府的讲话，应从政治人物的算计与对国民党大陆的政策进行系统性陈述之间，存在摇摆空间的角度进行解读。这样的角度，或许能够得出一些更加贴近现实的研判结论。不少评论指出，国民党与中国历史的关系正处在关键时刻，但都没有具体展开，也许是因为这个问题太大，太难以回答。

朱立伦领导的国民党团队走向

本文认为，对朱立伦领导的国民党团队走向，也许可以从目前他们的“直接碰到的，一些内部既定的，以及从过去继承下来的”这三个角度，进行观察。相对而言，对这三个问题看法的不一致，限制了国民党对自身进行再创造的能力。这一观点还不成熟。

为进一步探讨，本文就朱立伦华盛顿讲话的相关评论，先做一些分析，然后就朱立伦讲话与国民党对这上述三个问题的关系，进一步展开。结论认为，如果能够处理好与这三个节点的关系，国民党仍然有机会参与两岸关系和平发展的进程，发挥其应有的作用。

一、 对朱立伦华府讲话的不同解读

台湾方面有代表性的评论，大多来自国民党内部，主要聚焦在台湾安全问题方面。表述上，国民党部分人士强调，当前美中关系高度紧张，台湾如过度亲美，将置两岸关系于危险之中。这种观点还强调，国民党与民进党相比，优势在于能化解两岸紧张局势，因此大可不必跟民进党比拼“亲美反中”。言下之意，主张国民党在“发挥地区和平作用上”，与民进党进行所谓“差异性竞争”。

国民党立场给人虚无缥缈感觉

实质上，这种主张体现出对“台独”的容忍，此外，将国民党的前途寄托于美国可能缓和中美关系，寄托于国民党仍然可打“和中牌”的政治期盼上。就当前国际局势激烈动荡，中美冲突升级，以及岛内“台独”势力更加猖狂而言，这种主张只是战略上的“一厢情愿”，国民党的立场，给人以虚无缥缈的感觉。

大陆方面的评论，学界和网友主要关注集中在国民党是否会加速退出历史舞台方面。一些评论指出，朱立伦在2021年当选国民党主席时提出“亲美和中”，现在中美对抗加剧，朱立伦又跟着美国遏制中国大陆，用“亲美反中”路线引导国民党，认为这种选择，不仅无法讨好美国，更无法取得岛内选民的支持。如此下去，国民党在岛内的政治影响将每下愈况。此外，认为这种趋势的危险性在于，绿营势力将顺利进入“政治正确”的收获期，带来民进党在台湾长期执政的可能性。

值得推究的是大陆国台办发言人马晓光的表态。发言人除了强调“九二共识”是两岸在1992年以口头形式达成的，两岸坚持“一中”的基础上达成的之外，同时还强调，希望岛内政治人物在涉及民族大义的问题上，保持清醒头脑，站在历史正确的一边，而不是相反。

发言人没有直言的是，对中美关系的走向，中国大陆希望避免冲突，但也做好了在台湾问题上应对美国挑起事端的准备。此外，也在于提醒国民党，不要开口“民主自由”，闭口“普世价值”，这实际上是站在“台独”势力的立场上看问题，是有意激化两岸冲突。应该说，台湾政治人物这种处理两岸事务上的不清醒、搞模糊，是十分危险的。

二、在算计与系统性陈述之间摇摆

朱立伦是在2021年9月25日当选中国国民党主席的。这也是他第二次出任国民党最高领导人。当选当天，朱立伦就两岸关系发表了“求同尊异”的简单讲话，中共中央给国民党中央发了贺电。

从当选到现在，8个多月来，朱立伦基本上没有系统地阐述过国民党的大陆政策，也很少谈及中美关系与美国对台政策。这次去美国，事由是国民党在华盛顿设办事处。根据蓝营媒体的解读，是国民党在政治上向美国表明：“我们回来了”。那为什么说，朱立伦在华盛顿的讲话包含了其个人的政治算计？这里举两个理由。

其一，俄乌战事以来，人们天天都可以看到美国在世界范围内进行战争的布局和动员。近日，态势发展为威胁要将战火烧到台湾海峡。而民主党拜登政府内，主战派仍然不断在台湾问题上挑事，民主党内的反战派则认为，维持亚太地区的稳定符合美国利益。因此，在这种时候访问华盛顿，按照逻辑，朱作为政党领袖在美国最应该说的话，是指出从乌克兰危机的教训看，台湾人民认为台湾海峡需要和平，以及反问美国对此如何做。为什么不说？

其二，国民党对“一国两制”的态度，一向以回避、搁置、沉默为主。依靠这种历史性做法，国民党保持对内“一中各表”的空间。这次朱立伦在华盛顿，算计变了。除了绝口不提反对“台独”，还进一步公开挑明国民党不接受“一国两制”。这让人回想起两年多前，台湾大选如火如荼之际，国民党上层很有代表性的泛蓝人物，就拋出过“一国两制失败论”。

可见这次朱立伦在华盛顿的讲话，打破了过去执行的，国共两党针对两岸核心敏感议题，通过默契以保持政治互信空间的内部既定做法。显示对于从国民党先辈继承下来的一个中国，成为现在国民党政治人物可以算计的对象。为了能够讨好美国、讨好民意，为了能够在台湾赢得选票，国民党将全然不考虑付出的代价。而这种代价，极有可能是分裂中国领土，让两岸陷入永久性的“分治”和对立。

归纳起来，这就是前面提到的，朱立伦领导的国民党在直接碰到的，内部既定的，从过去继承下来的三个问题上，始终含混不清，对这三个问题看法的不一致，较大的限制了国民党对自身进行再创造的能力。

进一步观察和分析是，朱立论可能想强调，他所代表的蓝营内部那一部分力量，即那些自我标榜为“维护自由民主”的亲美派、知识精英，“中华民国派”，他们实际追求的大陆政策，不同于民进党的台独，是“没有九二共识”的“中华民国”。与此同时，国民党内部对这样的大陆政策还没有形成共识，因此，国民党表现为在政治算计与系统性大陆政策的陈述之间，摇摆不定。

希望事情不是如此。如果真是这样，这意味着国民党将推行公开的“独台”或者“华独”路线。如果朱立伦领导的国民党团队做此选择，除了国民党在台湾社会意识形态与政治格局中将被进一步边缘化外，此举导致的其他后果，也将是十分危险的。

如何站在历史正确的一边？国民党当三思！