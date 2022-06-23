吵金厦大桥 不如恢复小三通

来源：《联合报》

作者：杨颖超

最近民众党与民进党难得在两岸金厦大桥议题上斗嘴鼓，虽然这话题应该是民众党柯文哲主席刻意挑选，为该党成立地方联络处作宣传，然而，其中某些讨论涉及两岸交流基本观点，还是值得厘清。那就是国家安全与经济发展是否互斥？就此议题，外界可看出民进党的两岸交流作为显然矛盾。而无论是哪个党，都应该把为民谋福利放在最优先，因此，或许可务实点，先从讨论重启小三通为宜。

关于盖大桥主张是否无知荒谬，看过去民进党总统副总统立委候选人怎么说的，社会自有公评。但陆委会新闻稿明显将国安与经济民生议题对立，这是否适当？新闻稿称金厦大桥模糊金门、厦门界线，使金门成为福建一部分。似乎是在讲认同问题，但柯文哲与金门杨县长谈的是建设与发展。

只是经济民生与国安，对支持两岸交流者来说，不是绝对对立，也不是单向统战问题。对支持两岸交流者来说，贸易是台湾命脉，不借此赚钱、与世界连结，人困在这小岛上，也没钱买武器，哪里还有国安可言？要做世界贸易，也不可能避开世界最大出口国与第二大进口市场的中国大陆。而金门对厦门在经济上的需求，更甚于两岸。此外，从两岸经济越近，认同越远的民调数字来看，也不支持绿营看法。

然而，绿营对此态度曖昧。他们在正式国安体系外，意图建构一个辅助性的经济“国家安全网”。实际作为上，把大陆市场视为经济威胁，说大陆在吸纳、掏空、边缘化台湾经济建构。所以国民党时代对大陆投资案分准许、禁止、审查类，扁政府可以将之改为禁止、一般类，所有案子都要经过审查。到了蔡政府，更是增修“国安五法”、经济间谍罪及核心关键技术营业秘密之域外使用罪，其背后理据，就是假设两者对立。

其实陆委会知道，问题重点在金门乡亲关心的民生议题。如果确实如此，因疫情中断许久的小三通如果能恢复，其实是最迅速简单的方法。不管哪个政党，真有心要解决问题，先从这点开始做起就好。

