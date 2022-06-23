来源：澎湃新闻

作者：沈彬

近一年之后，“阿里女员工被侵害案”迎来一审判决。

6月22日，济南市槐荫区人民法院，审理查明，2021年7月27日晚，张国在参与宴请时与被害人周某初次相识，趁周某醉酒之机，在餐厅前台附近及包间内对周某实施猥亵行为。次日7时许，张国到周某所住酒店房间内又对周某实施猥亵行为。法院认为，被告人张国违背妇女意志，趁被害人醉酒之机猥亵被害人，其行为构成强制猥亵罪，判处被告人张国有期徒刑一年六个月。

这起扰攘日久的案件，终于等来了法律上的定性：违背妇女意志，趁被害人醉酒之机猥亵被害人。这为游走在灰色地带里的职场酒文化敲响一记警钟：酒别多喝，手别乱摸，女性的性自主权和人格尊严自始至终受到刑法的保护，违背妇女意志“揩油”、占便宜乃至强行发生性关系，法律要管。

本案的进程跌荡起伏，周某不是一般意义上的“完美受害人”，包括周某最先的指控是指向和自己一同出差的男同事王某文，而没有指向张国。去年，警方对此案做出初步定性：王某文不构成犯罪，终止侦查，但构成猥亵，对其作出治安拘留15天的处罚决定。如今，张国也以强制猥亵罪定罪处刑。

有人认为案情已经“反转”，也有人严苛地审视被害女性，津津乐道于她的“出尔反尔”。但是，要问：猥亵行为有没有发生过？有！猥亵行为是不是违背妇女志愿？是！猥亵行为应不应该受到法律惩罚？应！猥亵行为的定性有没有因为周某本身的问题而改变？没！

根据去年山东警方的案情披露：当天21时29分，周某因饮酒过多欲呕吐时，张某陪其一起走出包间。周某出包间后一路呕吐至饭店大厅吧台垃圾桶处。随后，返回包间途中张某对周某实施了强制猥亵行为。当时，张国的确趁着周某醉酒实施了猥亵。按《刑法》的规定，醉酒不是抗辩的理由，醉酒之后，还是要对自己的行为负责。

从这一起判决中，公众应该看到，法律为保护女性树起的高压线，想趁着酒性，对女性侵害，法律不会不管。什么是围观这类女性被侵害案的正确态度？请站在法律一边，站在证据的一边，站在自己的妻子、女儿、母亲的一边，正视受害者的“不完美”，更别忘记性侵犯罪的大是大非。

酒桌上的不轨，终究会受到法律的审视。从女性角度来说，女性的性自主权受到法律保护，不因醉酒而改变。从男性的角度来说，尊重法律，尊重女性，到头来还是保护自己。这起判决再次向公众划出了这条红线。