金砖国家有望激活 国际讲求务实合作

来源：香港01

作者：倪文迪

本周三（22日），由中国主办的第十四次金砖国家领导人峰会在北京以线上线下两种方式同时举行，是该会自2020年因冠病疫情而停办两年后的复办。本次会议以开创全球发展新时代、应对世界面临的危机为主题，可以推论其重点将放在如何推动发展中国家合作拟定一条对应当下经济及发展逆风的道路及方向。

“金砖国家”（BRICS）本身只是对巴西、俄罗斯、印度、中国及南非五国（最初为四国）的类称，并非一个国际组织。后来，金砖国家开始商讨彼此合作，并在2009年举行了第一次金砖峰会。其合作以往一直非常松散，然而在众多因素交织之下，金砖国家合作似乎可能意外地“激活”，有机会成为足以媲美先进经济体所组成的七国集团（G7）一般的组织。

俄罗斯重登世界舞台

本届峰会特别引人注目的是，因发动对乌克兰侵略而被西方企图排除出国际体系的俄罗斯也有参与这个峰会，成为俄罗斯面向世界的重要平台。据俄媒报道，总统普京在致辞中提到正在研究以金砖国家一蓝子货币为基础建立国际储备货币，以应对美国等先进西方国家以金融制裁等手段打击竞争对手，并提倡俄罗斯将与金砖国家加大合作应对当下金融危机。

这次会议没有西方国家参与，自然没有如今年二十国集团（G20）财长和央行会议的带队离场情景。各国突破政治隔阂与俄罗斯理性地讨论全球问题，显然比起孤立俄罗斯更有可能解决当下的战争及经济困境。

另一边厢，中国国家主席习近平在其开幕致辞中，同样也提到合作的重要性，他提到未来发展的四个重点，无不与各国合作有关：第一，要团结协作，共同维护世界和平稳定；第二，要守望相助，共同促进全球可持续发展；第三，要同舟共济，共同实现合作共赢；第四，要包容并蓄，共同扩大开放融合。这都说明了各国合作的重要性。

发展中国家版的“七国集团”？

国际合作当然不容易。金砖国家的利益立场多有差异，而且欠缺地缘因素作为黏着剂。印度与中国的矛盾便相当明显，它甚至参加了由美国主持的四方安全会谈（QUAD）对抗中国。因此，过去的金砖峰会虽然也时常提出要合作，但却流于口头上的承诺，欠缺实际而有深度的项目。

不过冠病疫情以来，已发展国家与发展中国家在各国方面的分歧开始放大。美、欧等先进经济体无论是在疫苗分配、挽救经济、紧缩货币政策等各方面，都以自己的利益为先。加上，西方在俄乌战争发动的金融制裁又引发能源及粮食价格暴涨，无不影响到发展中国家的利益。

相反，这也令金砖这几个发展中国家渐渐产生了更多的利益共同点。国家主席习近平在谈及西方制裁时，称其是“回旋镖”、“双刃剑”，终将损人害己，使世界人民遭殃，与俄罗斯更是互相呼应。由于已发展国家在经济上大多自身难保，金砖国家为了继续可持续发展、突破停滞不前的困境，“团抱”合作的诱因则愈来愈大。这也是为何本届金砖峰会很可能带来不一样的效果。

事实上，由于世界局势的快速变化，在会议之外中国、俄罗斯、及印度三国已经正在加强合作。印度虽然与中国向来有很多利益矛盾，但却也务实地继续参加了这次金砖会议，并且借俄罗斯为中间人展开合作，例如三国正合作加强重整中亚陆路运输网路。如果剩下的巴西及南非两国都希望通过发展中国家彼此合作，发展多极主义以取代单极霸权，那金砖国家未来将很可能渐渐发展成一个有更多实际合作的平台。事实上，今年金砖国家已在讨论“金砖+”扩员加入如阿根廷、沙特等其他发展中国家，也许将来很可能成为发展中国家版的“七国集团”。