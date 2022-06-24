美国造船工业严重萎缩，军舰谁来造？去哪儿修？

来源：美国之音

作者：孙承

在中国快速整军经武的步伐中，海军舰艇也在迅速增加，第三艘航母刚刚下水。尽管美国海军之强大仍足以称雄世界，但美国造船和维修保养能力的严重不足。

“如果我陷入冲突，我不得不同时修理多艘在激烈交锋中受损的舰船，我没有足够的能力。”美国海军舰队司令部（US Fleet Force Command）司令达里尔·考德尔上将（Daryl Caudle）最近这样说。“我没有足够的干船坞，也没有足够的造船厂来解决这个问题，”

美国仅有四座军用造船厂，海军舰队的大量维修保养必须依靠民间商业船厂，然而在全球化工业大转移、国内政策变化等种种因素的冲击之下，美国造船工业的规模几十年来持续大幅萎缩，要维护支持一支庞大的海军在和平时期就已力不从心。

“美国政府问责局”今年2月的一份报告指出，目前美国的大部分潜艇都无法按时完成维护。这一负责调查、监督联邦政府的部门在向国会众议院武装委员会的报告中说，他们发现在2015财年至2020财年期间，海军潜艇按时完成维护率仅为46%，在414艘需要保养、维修等的潜艇中，只有191艘按时完成了，总计延迟高达2525天。

该局在2016年开始就曾经多次指出过相同的问题，警告说私人承包商和美国海军造船厂已经难以按时完成必须的保养维护任务。

美国海军中将约瑟夫·托法洛（Joseph Tofalo）曾透露说，大量积压的维修工作可能会使相当于15艘潜艇闲置长达数月之久，这意味着前沿部署部队的潜艇数量减少。

另一个政府部门“国会预算办公室（CBO）”指出，缺乏技术工人是海军的一大难题。这一为国会两院提供专业分析的无党派部门在去年的一份报告中悲观地预计，海军将在未来30年内都将面临维护延误的问题， “CBO预计每年平均劳动力短缺 4.6%——也就是说，海军将需要比造船厂提供的劳动力多 29万5000天的劳动力。这一数额大致相当于每年为弗吉尼亚级潜艇完成所需的劳动天数。”报告中写道。

报告说，导致延误有多种原因，但主要需求超过劳动力供应以及造船厂基础设施能力不足。

美国目前仅有的两家造船厂能够建造核动力舰船。通用动力电船公司（General Dynamics Electric Boat）只建造潜艇，而亨廷顿英戈尔斯工业公司旗下的纽波特纽斯造船及船坞公司（Huntington Ingalls Industries’ Newport News Shipbuilding）也建造核动力航空母舰。

“美国海军舰艇制造商面临的另一个问题是，他们有建造更多船只以替换老化船队、进行维护等的订单，但他们无法找到和招募在商业航运部门工作的工人。”美国传统基金会的海军事务资深研究员布伦特·萨德勒（Brent Sadler）说，这些公司不得不到非航运行业、例如海上石油产业去招例如焊工等技术工人。

美国国防部的研究报告指出，美国的造船业在2000年之后流失了约两万名技术熟练工人，而且这方面的缺口还在继续增加。

美国智库布鲁金斯学会去年11月的一篇报告指出，负责美国海上运输能力的“海事管理局（Maritime Administration 或 MARAD）”资金严重不足，船队老化，很可能无法胜任维持美军后勤运输。两位作者杰里米·格林伍德（Jeremy Greenwood）和艾米丽·米莱泰罗（Emily Miletello）提醒说，“让我们记住，太平洋地区的任何冲突都不会仅靠海军来维持，我们的地面部队既依靠军方、也离不开民用海运能力在国外作战。”而靠从盟友那里购买二手外国船不是个办法，也不是长久之计。

供应链咨询公司、北美货运市场的数据提供商“货运波浪（freightwaves）”在一篇文章说，美国目前只有四家建造大型远洋商船的船厂，整个商业造船业面临几乎消失的惨状。

不过在另一方面，不可否认的是，美国的造船业仍具有相当的韧性，仍能造船世界上最先进的船。美国造船厂商理事会（Shipbuilders Council of America）说，目前美国私营造船和维修行业仍创造了40多万个高技能就业机会，建造了世界上最大、最先进的船队。这一代表美国造船业的全国性贸易协会的主席马修·帕克斯顿在给美国之音的一封电子邮件中说，他并不认为美国商业造船业在衰退：“事实上，该行业为某些特定市场和行业带来了革命性的变化，例如建造了世界上第一艘液化天然气集装箱船，并设计和建造为新的用于海上能源开发项目服务的船舶。”

帕克斯顿说，政府和民间商业造船业之间共享的美国的独创性令美国在未来造船能力方面独树一帜，像中国这样的国家，靠政府提供大量补贴来操纵全球造船市场，而美国造船业在担负起维护国家安全重任的同时没有政府的大量补贴。

国旗的背后

2013年，美国总统奥巴马在迈阿密港口就振兴美国制造业发表演说，白宫先遣队在其身后背景是巨型龙门起重机上悬挂了一面巨幅美国国旗，以凸显振兴美国制造业的决心。然而，突如其来的一阵大风将国旗掀落，露出了背后意在用星条旗盖住的两个巨大的中文字 -- “振华”和英文“中国振华重工（集团）股份有限公司”的缩写ZPMC。

这一或具象征意义的意外一幕颇令分析人士痛心地揭示了在制造业领域美国的衰落和中国的振兴。

造船曾是巴尔的摩最大的产业，但如今该市所有的船厂都已倒闭。巴尔的摩工业博物馆的历史学家杰克·伯克特（Jack Burkert）说，毫无疑问，这不仅仅是一种局部现象——它反映了世界范围内的经济变化。他对美国之音说：“这就是人们所说的美国的去工业化，也更是一场工业化大迁移。”

振华重工是中国交通建设集团有限公司旗下的机械重型装备制造商，该公司曾承建了美国旧金山-奥克兰海湾大桥，在美国八个主要城市设有办事处。美国最大的、可一举抬起航母的浮动干船坞就是从这家上海公司进口的，甚至美国海军也可能用到了这家公司的设备。据美国海上运输和物流服务公司Foss提供的消息引进这一巨型设备的位于俄勒冈州的造船厂威哥工业(Vigor Industrial)，该造船厂是美国海军舰只的定点干船坞，尼米兹、卡尔文森号航母等十多艘美军舰船都曾在这家船厂进行维修保养。

二战期间，美国拥有世界上最强大的造船工业，仅在从1941年到1945年的时间里下水了惊人的122艘六个不同级别的航母。除了航母、驱逐舰、护卫舰、巡洋舰等以外，美国还建造了大量的民用商船。仅以当时的“自由轮”计划和巴尔的摩市的伯利恒-费尔菲尔德造船厂为例，这一早已倒闭的船厂从1941年到1945年共生产了385艘自由号系列货轮，以及94艘更大、更快的“胜利”轮，和45艘两栖登陆舰。

那是一个美国拥有世界上规模最为庞大的海军和商业船队、星条旗在船头高高飘扬在各大洋的时代。如今茫茫大海上零零星星地没飘着几只美国船。据美国交通部所属的“交通统计局”（Bureau of Transportation Statistics）公布的数据，目前世界上悬挂美国国旗的货船只占区区0.4%（不是4%）。

伴随着美国造船业迅速衰落的是中国造船业的迅猛崛起。

美国国防部在2020年提交给国会的中国军力报告中列举了几个中国与美国持平、甚至超过美国的领域，其中首先提到的就是造船。报告说：“按吨位计算，中国是世界上最大的造船国，并且正在增加造船业所有海军级别的产能和潜力。”

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）只提供了到2020年为止的中国造船数据。该组织的数据显示，中国大型远洋船舶的年造船量为1000多艘，而美国仅约10艘左右。

“重要的是，美国的政治、军事和金融/工业领导层要认识到，现在迫切需要对美国本土控制的造船能力进行重大投资，”哈德逊研究所客座研究员克里斯托弗·奥迪 （Christopher O'Dea）说。他在接受美国之音采访时说，美国不仅要建造军舰，还要建造一支远洋大型商业货船船队，以确保一旦中国利用其商业海上力量实施禁运或配给，美国的基本消费品的供应不会中断。

他指出，虽然中国第三艘航空母舰的建造和下水广为人们所关注，“但令人担忧的是，几乎没有人认识到中国正在建造的液化天然气动力集装箱船就在该航母旁边，这些在卫星图像和中国官方照片中清晰可见，这对美国及其盟国的经济和国家安全构成严重威胁。”