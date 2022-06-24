“金厦大桥”变“政治桥” 惊吓了谁？

来源：中评社快评

柯文哲日前访问金门抛出兴建“金厦大桥”之议，引来绿营全面围剿，蓝营的反应也非一面叫好，很多人质疑柯提出的动机。在台湾，“金厦大桥”显然不只是一条便利跨海交通的桥，而是一条“政治桥”、牵涉意识形态之桥。

曾在2008年担任金酒董事长的前立委、“妇联会主委”雷倩向中评社披露，当年曾应新党借金门县长李炷烽之邀，参与规划“金厦大桥”。当年“金厦大桥”在资金、工程技术和路线设计上，都到位。 2008年大选前，马英九也答应当选后要继续就这件事推动，只是选上后改先兴建金门跟小金门之间跨海大桥。

从2008年至2016年，国民党是执政党、马英九当政八年，“金厦大桥”无影无踪，迄今还成为一个争议话题。近日被翻出来的很多资料显示，台湾蓝绿政党、政客都支持或主张过“金厦大桥”，只是随着政治情势转变而变，今日之我否定昨日之我，心中所想只是选票及利益。

只能说，蓝绿各怀鬼胎，谁也没有真正考虑金门人的福址、及两岸关系的融合发展。柯文哲抛出兴建“金厦大桥”议题，不只让蓝绿各怀鬼胎的丑态现形，还让他们受到惊吓，蓝的怕柯“抢走希望两岸和平稳定这块市场”，绿的怕“引清兵入关，替解放军开路”，吵个没完。

联合报近日以“柯文哲主张兴建‘金厦大桥’连接金门与大陆厦门，请问你支持吗？”为题进行网路调查，至昨天深夜，78％支持，17％不支持，没意见／不知道的为5％。网路民意一面倒支持兴建“金厦大桥”。

如雷倩所言，“金厦大桥”真正有象征意义，在世界版图上更重要的，就是金厦和平友谊大桥。在台湾，“金厦大桥”被炒作成一条“政治桥”、意识形态之桥，蓝绿各取所需，谁也没有去真正关心金门人的期盼及福址。