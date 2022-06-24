陈时中与林佳龙的“君子之争”

来源：美丽岛电子报

作者：陈淞山

民进党中央正紧锣密鼓的加紧脚步布局最后将要征召提名的县市长人选，外界各种传言满天飞，有派系高层各为其主的政治放话，也有趁机排除异己的政治烟雾弹，让人目不暇给，其中更有试图安抚或摆平可能有意争取提名而陷入混战的各种折衷方案见诸媒体报导，似乎在传达此次征召提名并没有某些派系刻意垄断的特殊考量，也并没有布局围堵明年民进党可能的总统初选人选的政治阴谋，大家都是团结一致拥护民进党中央的政治布局，准备打赢年底的地方大选。

此时传出民进党高层在彰化与澎湖准备提名原本并不打算参选的正国会系统黄秀芳及杨曜立委，是真的想借此摆平彰化由来已久的魏明谷与邱建富的龙争虎斗，还是真的认为几乎完全没有经营其立委选区外的彰化其他三个立委选区的黄秀芳有机会打赢彰化县长选举呢？澎湖杨曜立委的可能布局传言，是真的想借机摆平陈光复前县长与陈慧玲县议员的刀刀见骨提名争议，或者真的认为唯有至少五度重申无意愿投入县长选战并多次表达立委任内重大政见尚未落实的杨曜真的可以化解内部争夺内讧而赢得县长选举呢？抑或这些布局传言都只是在塑造民进党的县市长征召提名并未有特别排除正国会系统的政治操作，并想借此来劝退正国会系统的派系领袖林佳龙不要再妄想争取台北市长的征召提名，甚至也可能可以转进参选新北市长，以完成蔡英文总统的北北桃“黄金阵容”选战拼图呢？

其实，不管其背后的政治真相到底如何？民进党的台北市长征召提名布局就是陈时中与林佳龙的“君子之争”，争的不是政治大位，争的是如何当选后带领台北向上提升往国际舞台发光发热的政治机会，这才是这场选战所要呈现的政治价值与希望之窗，否则谁代表民进党参选或当选台北市长又有何政治意义及愿景呢？这才是台北市民在经历历任市长，从陈水扁的开创打开格局，却又因马英九、郝龙斌的保守作风而沉寂下来，再历经柯文哲每天想参选总统的“打嘴炮”兴风作浪却一事无成的结果，期盼有一个具开创格局的新市长来带领台北市真正成为国际大城市的崭新未来，这才是台湾能够真正迈向国际化的政治枢纽。

疫情严峻下，民进党的年底地方选举正面临着相当严酷的政治挑战，倘若陈时中真的如传言参选台北市长，其不稳定性与政治风险相当地高，如果万一在选战期间又再发生严重的疫情侵袭，首当其冲的就是陈时中与民进党的整体选情会产生难以预料到的政治影响及风险，这种极为不确定的政治变数，可以说是选战上的政治大忌，谁敢承担、谁能保证呢？

再来，台北市长这个位子如何继往开来？如何创造出更有前瞻性的政治愿景与未来亮点？这是需要有国际视野与政治格局能力的人才能有机会打造出来，这岂是仅有政治守成能力且保守官僚味十足的防疫指挥官陈时中可以适任承担呢？以林佳龙的台中市长及交通部长、新闻局长政治经验及学养俱佳的政治能力，难道就不能承担为民进党打下这个政治滩头堡，来带领台湾面向国际大变动的新世界吗？更何况，政治讲求适才适所，陈时中部长的政治长项并不是城市规划与发展的专业，其所历练的政府部门更非是与民众密切接触往来的职务，又如何真的可能可以扮演好一位首都市长领头羊角色的重责大任呢？根本就是摆错位置的将军，不知为何而战？又如何能够为台湾的国际化发展与国际城市竞争开创具有真正亮点的大未来呢？

更何况，两年半来的中央防疫指挥官角色，陈时中是台湾人仰赖信任的防疫保母，角色已经根深柢固，其作为或有些许争议但还是具有表现不错的政治评价，如今倘若因为选举的需要而让他转换跑道参选台北市长，就会被外界认定民进党就是“重选举轻防疫”的执政者，陈时中就是“落跑指挥官”，这样如影随形的政治烙印，保证会深深刻在民进党与陈时中的身上，难道这对整体选情真的不会有极其负面的政治影响及杀伤力吗？还是民进党“众高层们”真的不论会输或会赢，只要不让林佳龙参选造势引领风骚就可以吗？

总之，陈时中与林佳龙的台北市长参选提名的“君子之争”，已经接近尾声，谁才适合参选或担任台北市长？其实已经显而易见了，蔡英文总统兼党主席难道真的看不清楚吗？还是真的这就只是党内派系政治的一场权力游戏而已，您真正想要的心中人选就是“乖乖牌”可控制的人选吗？那就言尽于此，等的看您摊牌吧！