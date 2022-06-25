李家超能否帮助香港通关？

来源：香港01

在香港疫情回升下筹备通关，考验新政府的智慧。候任行政长官李家超和医务卫生局局长卢宠茂日前受访时透露，新政府构思缩减酒店检疫日数，行程要点对点等，原则是既要减少旅客方便又不提高内地构成额外风险。要两者兼得，政府要维持人员密集检测和监察行踪能力。

各界也要求政府尽快通关，恢复营商旅游。眼见邻近国家地区已经陆续开放边境后，旅游和商业活动随即复苏，香港自然也要谋定而后动。自从港府先后于4月1日和5月1日放宽本地和非本地人士从海外入境起，机场抵港人数已经上升。

只从机场入境数字而言，香港本地居民人数由4月初每天平均不到六百宗，升至现时每天平均逾两千人，而在非本地人士中内地访客占大多数，人数由5月1日的九人，升至过去一周每日平均过千。假设未来数月国际与内地航班恢复速度较与香港慢，相信当本地入境限制进一步放松会刺激入境客流。香港应该把握中转站的优势，推升客量，融通中外。

重掌中外客流转运角色 更要助跨境司机脱困

当然，香港本地疫情反弹，连续十天每天新感染人数破千，而且社区不时录得感染新变种病毒的患者，社会不能忽视疫情对市民尤其是体弱者的威胁。再者，内地仍然严控疫情，也限制香港防疫措施放宽的程度。

犹记得在去年底第五波疫情之前，李家超于在任政务司司长期间，香港与内地通关在望，当时社会还流传香港每日有一千名额，附以熔断机制和港康码，只是第五波疫情后所有商讨也停下。李家超在近日访问提出一些中间落墨方案，包括缩短入境者酒店检疫期和容许家居检疫，卢宠茂更具体提议缩减检疫期至五天，旅客“点对点”完成行程，政府则提高处理核酸检测的速度、数量及准确性，同时要统一香港和内地核酸检测标准。

上述建议早由民间提出，政府有意采纳并有望成为首个惠民政策值得肯定。再者，香港现存大量检疫隔离设施，政府可以稍作改装和提供接送交通，可以变成本地人闭环北上前的隔离设施，毋须只争逐深圳的健康驿站。

除了旅客以外，跨境货车司机工作也面对重重障碍，叫苦连天，特别是等候检疫耗时，食宿排泄要车上解决，过关后要把货车转交内地司机等。大部分司机放弃工作，而物流成本飙升亦推高物价，无益于经济。业界一直倡议容许司机“点对点”直接到货场取货回港，减低货物成本和工作压力，但仍未收到好消息。就此，港府在与粤方商讨通关时，必须一併处理方便客流和货流措施。

通关过程时刻应变 展示解难治理能力

要恢复民生活动但又不加剧疫情，是各地政府的难题。但难题总得要克服，即使内地也在国内层面探讨防疫松绑，例如城市缩减常态化核酸检测规模，探讨只需检测重点人群。下届特区政府接下来的是订立分阶段通关的细节和时间表，特别是检视核酸检测安排。面对愈来愈多的边境人流，旅客排队检测的时间愈长。香港要维持高检疫要求，相信港府不会放弃到埗检测，那就要安排更多检测人员服务入境者。另外，香港亦要以澳门为鉴，在疫情扩散之际便迅速应对。不论是减航班还是增加检疫期，首要保障在港人士健康和避免输出个案到内地。

那边厢，政府亦可以在通关方案中，对接种至少三针人士应有较宽松的对待，例如检测次数较少，从而催谷疫苗接种，巩固社会保护屏障。更重要的是，整个恢复通关过程应尽量在夏季开始推出，抑制社会长久的防疫疲劳，更是提振民心，展示解难和治理能力的例子。

港府在早几个月的抗疫路多番失误，百万计人感染，医护安老界别崩溃，及后请求中央支援得以稳定局面。如今香港的每日感染人数破千，虽然远超内地，但病者亡者数字维持低水平，民生经济稳定下来。在此基础上，若香港与内地外地逐渐通关而疫情受控，那么香港通关经验可给内地大城市参考，也是延续香港作为国家制度改革先行先试者的角色。