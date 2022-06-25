来源：香港《明报》

作者：钟鸣九

本月22日至24日在北京举行的金砖国家会议，中国国家主席习近平连续三日发表三场讲话，指出作为重要的新兴市场国家和发展中大国，金砖国家要发出公平正义的声音。内地学者指出，面对当前国际形势，金砖已不完全是经济机制，更担当全球治理的重要角色。

“和平与战争、发展与衰退、开放与封闭、合作与对抗，习近平在日前的讲话中总结的这四对矛盾是当今世界面临的最严重的、最现实的问题，意在阐明全球需要公平公正的复苏力量。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英指出，“当前国际政治十分复杂、地缘政治非常不稳定，我们看到战争的风险正在上升、不公平不公正明显加大。世界究竟要往哪里走？当今各国宏观政策判断至关重要，稍有不慎，战争一触即发。

复旦大学国际关系与公共事务学院教授朱杰进分析，世界正呈现一种趋势，主要发达国把世界经济“政治化、工具化、武器化”，单边制裁、滥用制裁等手段会导致发展中国家受到严重冲击，在政治、经济、安全等造成震盪，举例指当前主要发达国家利用国际金融货币体系的主导地位肆意制裁，是典型的不公平。

陈凤英表示，当前金砖已不完全是经济机制，更担负全球治理的重要角色，是国际事务发展的重要推手，今天金砖关心的是世界公平公正的问题，其声音不容小覷。

朱杰进指出，从2006年9月首次金砖国家外长会议至今，金砖合作令发展中国家影响力和话语权不断提升，包括合力推进全球治理机制改革，主要是对二战后建立的世界银行、世贸组织（WTO）、经济合作与发展组织（OECD）等组织改革，并创建国际组织，如新开发银行、金砖国家应急储备安排。

北京观察人士认为，中国作为东道主，今年会议主题定为“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，是表明世界各国正处于“变革期”的十字路口，在此过渡阶段，推进世界公平公正、和平共存，在现行国际治理基础上推行一系列改革，是“新时代”应有之义。

受俄乌战争影响，俄罗斯作为金砖成员国参与会议，备受关注。朱杰进称，习近平日前的讲话虽未提及俄乌，但始终表示维护联合国等多边框架，旨在说明金砖国家并非联盟，不存在透过金砖国家领导人会晤为俄站台。