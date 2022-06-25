民进党的百花齐放 已成蔡英文的干燥花

来源：台湾《联合报》社论

民进党正式通过征召新竹市长林智坚转战桃园市长，新竹市副市长沈慧虹参选新竹市长。主席蔡英文在提名大会上频频口误，先把刚刚入党的沈慧虹喊成“林慧虹”，又把“五星级”副市长念成“五星旗”。次日，蔡英文为了弥补失误亲访新竹，竟又当着沈慧虹的面误称她为“沈副院长”，显示她对新人相当陌生。对于蔡英文的强势拍板，党内主流意见额手称颂；对于新竹正副市长双双辞职参选后留下的市政空转，则无人关切。

民进党去年通过本届县市长提名特别条例，除了屏东举办党内初选外，其他县市的最终提名权都掌控在蔡英文手中。表面上虽仍有“选举对策委员会”把关，实质上只是直接筛掉扰人的民主程序，由蔡英文扮演最后圈选的“上帝之手”。未公开的初选机制、不透明的民调数据，只要一小撮党内菁英密室协商即敲定人选，宛如宫廷指定接班戏码。民进党的专制化，在蔡英文手中实现得相当彻底。

选对会的运作，一则可以“极大化提名权”，二则可以“极小化人事纷扰”，最可议的，是“党内民主”完全被没收。放眼六都，除了桃园的林智坚，包括已提名的高雄陈其迈、台南黄伟哲、台中蔡其昌，几乎都是与蔡英文关系密切的“小英男孩们”。若再加上台北市热门人选陈时中、新北市的罗致政，清一色是国王人马。民进党候选人讲究的不只是能力，更要看和蔡英文的亲疏远近，“高层关爱的眼神”成为出线的关键。

为了林智坚更上层楼，民进党去年企图力推“新竹县市合并升格”，不顾《地方制度法》的规定及国土均衡，要强推林智坚成为首任“大新竹市”市长。由于最后拗不过现实与法制规范，于是，蔡英文遂钦点林智坚改空降桃园。这种做法，一举推翻民进党过去“深耕地方”的理念。当年中生代的郑文灿、林佳龙、林右昌等人长年蹲点地方，写出滴水穿石的佳话。如今，林智坚的空降，宛如一场黑色幽默，嘲笑在地深耕是过气的老派作风，蹲点十年还不如高层一个关爱眼神。就算被党主席叫错名字，只要跟对人，仍可被指定为百里侯接班人。

陈水扁主政时霸气治理，私下则撒钱收买兼拉拢；尽管如此，当年党内天王和公妈派仍不时和他唱反调。相形之下，蔡英文外柔内刚，却以一人决策辗压党内的多元民主。曾经众声喧哗的民进党，短短几年，竟沦为不敢有异声的一言堂。民进党当下的寡头政治，凸显大家对“后蔡英文时期”的集体焦虑，英系必须牢牢抓住提名权才有安全感。

去年立院莱猪表决大战，跑票的绿委林淑芬、刘建国、江永昌虽获舆论肯定，却遭绿网军围剿、党中央停权。经此一役，绿委愈发集体驯化，不是投靠英系，就是成为英系同盟。最近的黑心快筛事件，食药署未尽把关之责，但民进党唯独林淑芬一人仗义执言，点名“吃案”的食药署长吴秀梅下台。其餘占国会过半的民进党立委，则尽皆噤声，仿佛此事不曾发生。这就是民进党堕落的真相，全党上下除了顾好政权、簇拥小英，好像再也没有其他追求。

在蔡英文大权独揽下，民进党昔日百花齐放、百家争鸣的景象，如今渐渐消失，进而枯竭。如今的百花，宛如失去生命的干燥花，盘踞着政府要津，却已不声不响。蔡英文没收初选，党内制衡的力量几遭阉割，全党太过迷恋永续执政，却遗忘了从政初衷。这片干燥花，正是对台湾民主最大的戕害。