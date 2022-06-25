“赖神”过招“圣骑士” 牵动绿蝴蝶效应

来源：台湾《联合报》

2022牵动2024，台湾前副总统陈建仁前天证实，副总统赖清德致电询问入党一事，陈建仁貌似不经意脱口而出，赖清德也否认直白问“选总统”，但“赖神”和“圣骑士”高手试招，派系超前部署，已在“后蔡英文时期”，埋下民进党的政治蝴蝶效应。

自从陈建仁入党后，民进党派系藉由陈建仁布局2024的耳语，在党内始终没停过。观察陈的言行，也确实有愈趋“政治化”倾向，且调整备战状态，已到相当程度。本该退休养望的陈建仁却动作频频，选择以本人专访形式，公开只有两人之间的秘密谈话，背后传达不寻常的意涵。赖清德看似“储君”优势，但英系频频出招，显然是对储君充满戒心。

陈建仁主动出击，时间点令人玩味，民进党7月即将改选中常委，亲赖系统积极备战，引发其他派系忧虑，年底选后可能牵动内阁改组，民进党各派系磨刀霍霍，一系列布局都牵动2024。

各界对于陈建仁入党众说纷紜，陈建仁特别证实，赖清德询问关心他入党，但行政院长苏贞昌、桃园市长郑文灿、交通部前部长林佳龙没有关心他入党，看似玩笑话，却把赖清德的关心直白得浮上檯面。

特别是被问到是否支持赖选总统？陈建仁仅技巧性表示，支持民进党选出来的每一个人；至于未来是否参选总统？陈建仁更是语带玄机说，若台湾有需要他出来替大家服务，“我就来做”。

从蔡政府对陈建仁的宣传包装，也可发现个中蹊跷。在宣导防疫政策的电视广告上，包括指挥官陈时中在内的官员、专家学者，录制影片时都是单纯宣讲政策，只有陈建仁所拍摄的广告有脚本、有不同镜位，甚至还有临演；蔡英文近几次召集的高层防疫咨询会议中，一度连双北首长都未受邀，但都少不了的身影，正是陈建仁。

陈建仁在媒体专访提及，自己入党主因之一，是要延续蔡英文施政；陈建仁挂名荣誉总会长的小英之友会更在全台招兵买马。如今看来，蔡政府对陈建仁的各种“礼遇”，显然已非一句总统重要防疫幕僚就可带过，要以何种形式延续蔡英文施政，给了外界更大想像空间。