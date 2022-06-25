来源：台湾中时新闻网

俄乌战争后，美欧诸国对俄罗斯发起的国际制裁超过4个月。然而，不同于过去被制裁国通常陷入经济孤立与封锁困境，俄罗斯货币卢布却刷新战前汇率水平而迭创新高，其经常帐户的盈餘也超越往年，可能高过2000亿美元。反之，发动制裁的西方多国却陷入40年来最严重的通膨，各国领导人呼吁人民节约能源、省吃俭用。货币当局纷纷以升息手段遏制通膨，却又担忧经济陷入“硬着陆”的衰退风险。那么，到底谁是国际制裁的真正受害者？

制裁肯定对俄罗斯的企业和人民造成一定程度的不便，但西方企业与消费者所受的代价恐怕也不小。在英、德、法、意等10个欧洲国家进行的民调显示，近半数欧洲人支持俄乌和平方案尽快达成，而支持恢复乌克兰领土完整的比例却只略高于2成。国际制裁没有让俄罗斯停止“特别军事行动”，却让人愈来愈难以忍受战争的持续，只因其连带效应造成物资价格飞涨，严重影响了普通人的民生消费。

为何对俄罗斯的制裁行动更像美欧国家是对自己制裁？法国经济学家萨皮尔（Jacques Sapir）认为，西方的决策者可能被现有衡量经济规模的指标愚弄了！确实，如果按照国内生产总额（GDP）的排名，俄罗斯排在全球前10名以外，经济总量不及美国的1/10。然而，2014年俄罗斯占领克里米亚后的国际制裁却不见其受到大幅影响，反而在欧洲、中东、亚洲的外交及地缘政治影响力不断扩张。2019年《经济学人》杂志就问到：“何以一个经济像西班牙一样规模的国家，能够做到这点？”

萨皮尔观察，汇率是西方误判的一个重要角度。如果以市场决定的名目汇率来计算俄罗斯GDP，那么它确实就是像西班牙一样大的经济体。然而，如果以购买力平价来计算，其规模应该如欧洲第一大经济体德国一样举足轻重。

萨皮尔还问到，在GDP里计算不同部门的金额真的等值吗？在他看来，比起工业部门及原油、天然气、铜、农产品等资源部门，服务业的价值被过度高估了。例如网飞股价（Netflix）的本益比是全球最大食品业雀巢公司的3倍，但对真实维系生存所需而言，娱乐和金融服务会比食物与能源重要吗？

除了GDP规模与重要性之外，西方也忽略了俄罗斯在全球国际贸易流动的角色。虽然俄罗斯不是全球许多商品如石油、小麦的最大生产国，却是最大的出口国家。因此，不同于以往制裁委内瑞拉、伊朗的成功经验，想以制裁俄罗斯的手段达成军事、外交、政治目的，难度无疑是大幅度提高。

虽然参与制裁俄罗斯的西方国家GDP占全球近半，然而总人口大约只占全球的13%，而俄罗斯与中国大陆人口就占了20%。换言之，全球还有2/3不站队的人口，其中包括美国盟友印度、沙特阿拉伯等国。他们对国际贸易各种进口物资的需求，都促使其选择对制裁俄罗斯不表态。例如，当原油从战前的每桶75美元涨到110美元之际，印度仍能凭藉与俄罗斯的良好关系，购买到低于70美元的原油，而西方消费者只能承受高涨到天边的油价。

因此，美元的武器化只得令美元的国际使用份额缩减，同理也发生在SWIFT的国际支付系统。在人类的生存面临风险时刻，花拳绣腿的金融武器看来威力强大，却在能源与粮食等关键物资面前，显得微不足道。

西方国家想以经济武器围困俄罗斯，但决策者们引以为判断依据的GDP经济规模，却是被华而不实的名目汇率与过度美化的服务业灌水的数字，高估了自己，低估了对手，也使得封锁他人的经济制裁手段像是惩罚自己的武器。结果就是牺牲了国内民众的福祉，政治领袖们也难免面对民望下滑的苦果。

（作者叶家兴，香港中文大学金融系副教授）