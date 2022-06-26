两极化对立 全球遭殃

来源：台湾《联合报》

作者：朱立安

美国近日最大新闻，就是最高法院表决推翻五十年前“Roe v. Wade（罗诉韦德案）”的判例。

大致看了网站里的回应，多是一头雾水。毕竟，每年中元普渡“婴灵”是重要角色。台湾民俗信仰认为，被堕胎胎儿灵魂无法投胎转世，会缠着父母。台湾人该不该认同美国右派的“生命权”论述呢？

我也看美国朋友贴文，他们正反意见泾渭分明。其实美国大学里普遍倾左，常常从朋友口中听到最新潮的婚姻论调；但每年在感恩节、圣诞节邀请孤单留学生过节的都是保守教会人士。有次，我读麦可康宁汉的短篇小说，讲有位先生发现太太弟弟吸毒，都犹豫要不要告诉枕边人，才领悟把心里话藏起来的礼貌客气，是社会生存之道。但社群网站让这一切天翻地覆，即使有些人觉得堕胎事不关己，只是手快转贴、或写几句意见，就被贴标签，笔战一番后，再获赏一个封条。

美国政客当然立即掌握机会，要把议题炒成全国大战。例如，因反中在台湾有知名度的共和党议员克鲁兹表示“这无异于生命的巨大胜利。”美国总统拜登则说：“这秋天，韦德已在选票上。”秋天是美国期中选举，通货膨胀让美国人民怒气冲天，拜登借堕胎法案把选举焦点转移到意识形态大战，说不定是民主党致胜最后绝招。

从实际面看，最高法院这个表决，让准许或禁止堕胎的权力回归各州，但目前，打算规范那些状况（例如强暴、胎儿畸形）可堕胎，若必须到其他州进行手术，有哪些经济救济，似乎都是长期反堕胎的右翼团体在积极立法。也许左派后知后觉、措手不及，也许民主党全心全意替半年后选举备战，期待议题炒热，炒到没有转圜余地。

宪法该在堕胎议题保持中立吗？难道所有特朗普支持者都没堕胎？难道投票给民主党等于支持堕胎？民主政治的样貌在这个事件如此清晰，特朗普掌权时任命三位大法官，让最高法院里右翼保持多数，投票完全照着政党倾向走，所有政治人物的发言也完全按照政党倾向，人们没有听其言、观其行的必要，就可从既定刻板印象决定支持谁或封锁谁，屡试不爽，多可怕的两极化！

对此，美国总统拜登痛批，最高法院带领美国倒退150年；但我担心的是，两极式的选举文化带领全球倒退150年。

作者是教育工作者