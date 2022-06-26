猴痘进犯 台湾已拉紧急警报

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

台湾防疫指挥中心嗅到国际愈发紧张的猴痘进犯氛围，在未见兵临城下的压力下，先将猴痘列为应紧急防范的法定传染病；果不其然，噩耗传来25岁男子自德国返台后确认感染猴痘，成为台湾第一例确诊的猴痘病例。世卫组织定义：之前不曾出现，只要确认第一例，就称为“疫情暴发”。

猴痘病毒上世纪50年代末在丹麦一所生物实验室被发现，70年代在中、西非地区人体上采出，之后每年都有数百、上千病例，但一直没有扩散出中、西非。上月初，英国是非洲之外检出首例猴痘病例，有感事态严重，虽然病例数还有限，世卫组织仍召开紧急会议，发出猴痘可能流行及严重后果警讯。

5月初，英国检出非洲之外首例猴痘患者，之后很不幸地迅速扩散，世卫组织6月23日召开紧急会议，当时向世卫组织通报已有欧陆及美国等58国、接近4000确诊病例，约有70例死亡。世卫组织紧急呼吁各国绷紧神经，猴痘疫情扩散太凶猛了。

台湾人对猴痘的警觉相当迟钝，至多是觉得患者一身脓疹、皮痂的照片看来恶心，并不觉得猴痘病毒的凶猛。这一波猴痘大流行真是吓到世卫组织，因为扩散数据显示，猴痘病毒极可能已产生变种，过去半世纪没扩散出非洲，但这一个月猴痘病例84%出现在欧洲，12%发生在美洲，反而非洲原生地的病例只占3%；这样的扩散速度显示变种的可能，让公卫、感染科专家不寒而栗，原生种就陌生了，何况是变种？

因为前半世纪地球罕见猴痘病例，因而没什么应对动作，不管是检测、治疗及疫苗的研发都无进度，认为猴痘与天花是近亲，若真有需要，拿天花用药应可挡一下；专家显然轻忽了，天花在地球自然界灭绝后人类不再种牛痘，所有的人身上都没有应对痘病毒的抗体，万一猴痘来袭，绝对是大灾难。

记者会上，防疫官员宣称正在洽谈购买第三代猴痘疫苗，这说词也太不了解国际猴痘疫苗市场。全世界只有巴伐利亚北欧公司研发、生产猴痘疫苗，面对猴痘疫情，各国纷纷现金抢订猴痘疫苗；交货看谁先付钱，货款价格等；台湾才要洽谈，恐怕有得等的。