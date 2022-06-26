民主党图借“堕胎权牌”扭转中期选举选情

来源：明报

美国总统拜登因被指应对持续恶化的通胀不力而民望低迷，恐危及11月国会中期选举民主党的选情。最高法院推翻“罗诉韦德案”后，民主党随即大打堕胎权牌图扭转劣势，试图将共和党人描绘成与民脱节，呼吁民众将对失去堕胎权的愤怒化为选票。

民主党籍众议院议长佩洛西前晚说：“我们两党之间的对比明显不过：民主党是自由和安全的政党，共和党是惩罚和控制的政党。”她又称共和党人正策划全国堕胎禁令，“不能让他们取得国会多数来实现”。拜登同日亦吁选民选出保障堕胎权议员，“今秋罗诉韦德案在选票上，个人自由在选票上，隐私、自由和平等权都在选票上”。

郊区独立女选民取态成关键

路透社民调显示，约71%国民认为堕胎否应由女性及其医生决定，而非由政府判定。目前两党中期选举成败在于游离选民取态，尤其是郊区的独立女选民，她们现在关注经济不确定性，会否将焦点转到堕胎之争将成关键。民主派阵营连月来已加强宣传保障堕胎权，预计未来将在广告、筹款电邮、竞选集会中大打这张牌，将之变成选举主要议题，以抵消高通胀对选情的冲击。不过，多名民主党策略师预计，最高法院这次的重大裁决，不会改变选民对生活成本高涨的担忧。

另一边厢，共和党希望在最高法院裁决后，将全面限制堕胎权变成法律，若该党能在2024年重夺总统位，并同时控制参众两院，这情况有可能实现。不过，《纽约时报》及《华盛顿邮报》均引述消息人士报道，前总统特朗普曾担心最高法院的裁决不利共和党。特朗普前日虽大赞这次裁决是对一代人生命的最大胜利，但《纽时》报道，当5月最高法院有关裁决意见草案外泄后，特朗普曾向朋友和顾问称，这一决定将激怒郊区女选民，导致共和党在今年中期选举受挫。拜登在2020年大选胜出，郊区女选民票是重要因素。《华邮》亦报道，特朗普曾向其顾问称，认为州份应限制而非禁止堕胎，又认为最高法院推翻“罗诉韦德案”对他的将来没有帮助，他希望今年中期选举和2024年大选的主要议题环绕通胀、移民及拜登撤军阿富汗的混乱等。