高通胀引爆工潮 欧洲自食苦果

来源：星岛日报

星岛日报社论

英国铁路工人大罢工，导致交通大混乱，然而这只是大罢工浪潮的序幕，英国教师、医护、公务员、律师等都在酝酿罢工，原因是英国通胀升穿百分之九，加薪幅度却远远落后，这种生活逼人的压力不止英国独有，有可能触发欧洲多国大罢工，并必重创多国领导人民望。全球通胀今年失控急升，主因是美欧强硬制裁俄罗斯，欧洲民情对俄乌战事已出现疲劳，欧洲领导人要自救和救民，应拉拢中国推动俄乌议和。

英国铁路工人要求加薪追上通胀，但资方只同意加薪百分之二，与五月高达百分之九点一的通胀率，差距极远，工会遂在上周发起三天大罢工。英国媒体已预见因加薪诉求触发的罢工，将席卷整个夏天，并称之为“不满之夏”，堪比四十多年前瘫痪全国的“不满之冬”大罢工潮。

“不满之夏”可能席卷欧洲

英国民众近月叫苦连天，皆因物价不断飙升，百分之九点一的通胀率已十分吓人，民众面对的苦况更甚，皆因日常生活必不可少的汽油和食品是今年物价暴涨的重灾区。以一架汽车油缸五十五升容量计算，入满一缸油须逾一百英镑，较去年同期暴涨三分一，较两年前更暴升七成，昂贵的汽油支出已吞噬民众收入逾一成半。民调显示，已有两成七英国人要用捱饿来应付物价高涨。

更恶劣的是，英伦银行估计，未来数月英国通胀都超过百分之九，到十月能源价格上限会上调，届时通胀率将超过百分之十一。通胀猛于虎，除了铁路工人，英国教师、医护、公务员、邮政人员、清道夫、律师都酝酿罢工，以争取加薪，英航在伦敦希斯路机场的地勤已率先宣布暑假罢工。

这场“不满之夏”很大可能席卷欧洲。向来有罢工传统的法国，今夏罢工潮势更凶猛，巴黎戴高乐机场本月已因保安人员罢工，四分一航班要停飞，法国全国铁路工人将在下月初大罢工，正酝酿罢工的还有巴黎奥利机场职员、一家石油巨企的三万五千名雇员等。此外，比利时上周有七万人上街抗议生活成本急升，工会发动的大罢工，令布鲁塞尔机场取消所有出发航班，全国巴士服务严重受阻，另欧洲大型廉航公司瑞安和易捷在法国、比利时、意大利、葡萄牙和西班牙的工会都宣布因薪资追不上通胀，将发动罢工。

高通胀和罢工浪潮势必重创政府民望，英国刚举行两个国会议席补选，执政保守党惨败，并痛失一个已拥逾百年的选区，丑闻缠身的首相约翰逊下台压力更大；法国总统马克龙四月刚胜选连任，但因轻忽国民面对高通胀苦况等原因，在本月国会选举失去多数党地位，重创其管治能力和威信。

欧洲应联华推动俄乌议和

英欧通胀急剧恶化主因是，美欧因俄乌战事而强力制裁俄罗斯，导致全球能源和粮食供应紧张，并打击多个行业的全球供应链。对于俄乌战事，欧洲民意已现疲劳，一项访问欧洲十国的民调显示，愈来愈多欧洲人希望战争尽快结束，其中三成半人同意乌克兰可以土地向俄国换取和平，认为必须惩罚俄国侵略的已跌至两成半。就算意图借机彻底击溃俄罗斯的美国，一项美国民调显示，认为惩罚俄罗斯优先于美国经济的，由三月的五成半跌至五月的四成半，相反认为美国经济优先于制裁俄国的，在五月已升至五成一。

俄乌战事和欧美强力制裁俄国，令全球通胀恶化和粮食短缺，联合国警告十七亿人将陷入粮食危机，穷国如斯里兰卡已陷动乱，英欧领导人就算无意解救穷国人民生命，亦要为本国人民生计着想、为个人民望自救，其一应做的是，与中国联手促成俄乌议和，不要再跟从美国施行伤人害己的制裁，其二是推动全球合作，疏解供应链阻塞，而非如美国般制裁新疆产品、中企，扰乱全球供应链。

罢工潮是民怨的爆发，英欧领导人再不快速救火，这个“不满之夏”将成他们的梦魇。