哈萨克正在远离俄罗斯吗？

来源：香港01

作者：刘燕婷

俄乌冲突爆发后，外界不仅关注战场变化，也时刻观察俄罗斯的对外互动。近期的托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）“打脸”普京（Vladimir Putin）事件，便引发了舆论热议。

6月15日至18日，俄罗斯举行第25届圣彼德堡国际经济论坛，由于部分西方国家抵制出席，俄罗斯便趁势调整焦点，广邀中东、亚洲、前苏联国家等非西方世界成员参与，甚至包括“顿涅茨克人民共和国”领导人、塔利班代表团等。而此次与会的国家元首，除了中国国家主席习近平、埃及总统塞西（Abdel Fattah el-Sisi）通过视频线上参与外，尚有白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）、亚美尼亚总统哈恰图良（Vahagn Khachaturyan）与哈萨克总统托卡耶夫现场与会。

其中，托卡耶夫于6月17日与普京现场对谈时，被《今日俄罗斯》（Rossiya Segodnya）主编西蒙尼扬（Margarita Simonyan）问及，哈萨克如何看待俄罗斯对乌克兰的“特别军事行动”，托卡耶夫称，围绕这个问题哈萨克社会有各种议论，但成熟的公民社允许不同的意见表达。

托卡耶夫进一步表示，联合国宪章中有两项原则相互矛盾：既要重视国家主权完整，却又同时尊重民族自决。托卡耶夫指出，“如果放任民族自决权，那么地球上将不会只有193个国家（即联合国会员国数量），而是会出现500至600个国家。”因此，哈萨克不会承认科索沃、南奥塞梯或阿布哈兹的国家地位，这一原则也将适用于顿涅茨克和卢甘斯克，“这是我对你的开放式问题的开放式答案”。

此言一出，引发外界哗然，不少媒体纷纷解读：托卡耶夫“打脸”普京、俄哈关系即将生变；再加上俄罗斯《生意人报》（Kommersant）于6月18日报道，俄罗斯即将关闭部分哈萨克石油出口所赖管线，似乎“坐实”了媒体前述所言，是托卡耶夫发言激怒普京，故而招致此般惩罚。

刹那之间，俄罗斯面临了来自前苏联地区的羞辱式背叛，哈萨克也因此深陷石油出口困境，这场威权国家的“互相伤害”大戏，吸引不少眼球。但实情当真如此吗？

首先，所谓托卡耶夫发言导致哈萨克“被断油”一事，更多是媒体的夸饰渲染。

回顾《生意人报》6月18日报道内文，此事的来龙去脉如下：消息人士表示，为清除俄罗斯黑海沿岸新罗西斯克港内的二战未爆弹药，俄方将从20日起部分关闭港口石油输送设备运行，时间至少持续到本月底，其中新罗西斯克港为里海管道联盟（CPC）输油管线终点，此一管线连通新罗西斯克、哈萨克西部油田和俄罗斯里海沿岸油田，堪称哈萨克对外石油出口命脉，输送该国超过三分之二的出口石油。美国媒体《海事行政》（The Maritime Executive）因此在19日臆测，俄罗斯惯以能源进行报复裹胁，此举不排除有政治方面的考虑。

然《生意人报》虽是在18日报道这一消息，但其实里海管道联盟早在15日便曾表示，为了排爆工作的顺利开展，预计暂时停用港口的两条输油臂，仅保持剩下的一条输油臂运行；而搜寻和清理港口爆炸物的工作，更是早自2021年便已开始，只是俄乌冲突爆发后暂时停止，彼时排爆小组在港口输油设备附近水域共发现了大约200个水声目标和50个磁性目标，其中一些已被确认为“可能的爆炸物”，有的甚至距离港口输油臂还不到100公尺。

换言之，水域排爆流程早在去年便已开展，此次作业重启消息更是早于17日托卡耶夫“打脸”普京，故所谓发言不慎导致哈萨克“被断油”之说，实在过于牵强无稽。

此外，“被断油”的描述也不完全精确。针对俄方排爆计划，哈萨克能源部长阿克丘拉科夫（Bolat Akchulakov）已对媒体表示，由于港口仍保有一条输油臂运行，故哈萨克的石油出口不会受到“实质性影响”。如此发言，虽是对外界臆测的驳斥，却也在某种程度上反映了哈萨克政府的微妙立场。

早在今年3月20日，新罗西斯克港便曾遭遇暴风雨袭击，导致三条浮动输油臂中，有一条损坏、一条需进行检查，唯余一条能继续发挥运输功能。在此境况下，哈萨克探索了各种替代路线，包括先以里海船运输送石油，再通过巴库-杰伊汉管道出口至欧洲，但事实证明此一解决方案成本极高。故哈萨克最后只能被迫减产，期间损失高达1500亿哈萨克坚戈（KZT，约3.37亿美元，4.68亿新元），直到4月28日管线修复完毕恢复运作，哈萨克才重回正常石油出口量。

此事引发了哈国内部批评，包括政府为何无力建构多样化的石油出口路线、凡事只能依赖俄罗斯等，可见仅凭一条输油臂，确实会对哈萨克的石油出口造成打击；但哈方此次又力陈“排爆作业不会影响石油出口”，显然是有意维护政府的能源政策，同时竭力避免此事遭到外界炒作，成为“俄哈交恶”的又一段叙事。

事态发展至今，两股力量的博弈清晰可见：以西方为主的媒体集团极力渲染哈萨克“被断油”危机，作为俄哈交恶的铁证，强化自己对托卡耶夫“打脸”普京的初始假设，并证明俄罗斯入侵乌克兰一事“冒天下之大不韪”，连前苏联地区都出声谴责；哈萨克一方则游走在精妙的平衡边缘，既要避免被西方一同制裁，也要维系与俄罗斯的特殊关系，既要回应哈萨克内部的反俄情绪，也要降温“俄哈冲突”的舆论热度。

托卡耶夫与普京皆是平衡者

而回归此波舆论战起源，托卡耶夫在圣彼德堡国际经济论坛的发言，便是精妙平衡的绝佳体现。

俄乌冲突爆发后，哈萨克承受了来自两方的政治压力。首先，是来自西方、国内部分本土派的“反俄”要求，欲让哈萨克进一步远离俄罗斯，成为更加亲西方的地缘主体。而哈萨克也确实做出了相较于白俄罗斯、更加中立的政治表态。

例如3月9日，托卡耶夫便就乌克兰局势表示，所有国家都必须严格遵守《联合国宪章》的规范和原则，乌克兰危机的起源相当复杂，应寻求新的外交机会以和平解决；4月1日，哈总统办公室副主任苏莱梅诺夫（Timur Suleimenov）也在接受媒体《欧洲动态》（EURACTIV）采访时表示，“哈萨克不会成为规避美国和欧盟对俄罗斯制裁的工具，我们将遵守制裁”、“俄罗斯希望我们更站在他们一边，但哈萨克尊重乌克兰的领土完整，我们不承认也不会承认克里米亚局势和顿巴斯局势，因为联合国不承认它们。我们只会尊重在联合国一级做出的决定”。

然而，哈萨克同时也面临来自俄罗斯强硬派、国内亲俄派的压力，意即希望哈萨克面对俄乌冲突时，能以相对亲俄的姿态，在国际场域行动发言。平心而论，早在俄乌冲突爆发前，俄罗斯内部便存在认为哈萨克“不够亲俄”的不满情绪。

2022年1月2日，哈萨克爆发骚乱，以俄罗斯为首的集安组织在托卡耶夫主动提请下，入境哈萨克协助平乱。 《今日俄罗斯》主编西蒙尼扬却在1月6日发文称，“我们当然应该提供帮助，但也需要制定一些条件”，包括要求哈萨克承认克里米亚属于俄罗斯、回归使用西里尔字母（2018年10月，哈萨克政府出台新书写系统，以拉丁字母为基础，取代了俄式西里尔字母）、将俄语列为第二国家语言、不能管控境内的俄罗斯学校、驱赶反俄的非政府组织、在政策上与俄罗斯如兄弟般连贯、结束与纳粹（指乌克兰）的游戏等。可想而知，即便普京并未提出如此要求，上述言论依旧激怒了不少哈萨克精英与群众。

俄乌战争爆发后，俄罗斯强硬派对更是不满哈萨克的相对中立。 4月27日，俄罗斯主持人、西蒙尼扬的丈夫格奥萨扬（Tigran Keosayan）便在节目上表示，哈萨克未在俄乌冲突中表现出对俄罗斯的支持，甚至取消一年一度的5月9日胜利日阅兵，是“忘恩负义”和“狡猾”的表现，“应该看看乌克兰的下场”。结果自是引发哈萨克的外交抗议，宣布考虑禁止格奥萨扬入境。

前有风霜，后有雨雪，托卡耶夫正是在这般情势下，出席了圣彼德堡国际经济论坛。而由各方对俄罗斯的抵制、哈萨克对俄乌冲突的前述表态来看，托卡耶夫光是本人出席，便已是对俄罗斯的极大善意，同时也折射了其欲维系俄哈关系的深远考量，毕竟现场与会的其他国家元首，仅有卢卡申科与哈恰图良；然面对“老对手”西蒙尼扬的现场提问，托卡耶夫强调了哈萨克对于俄乌冲突的一贯立场与原则，往复之间，两人的应答皆有深意。

一来，西蒙尼扬的强硬立场众所周知，但此次提问托卡耶夫时，却仅是开放式询问：哈萨克如何看待俄罗斯对乌克兰的“特别军事行动”，而未针对哈萨克早就表态过的不承认克里米亚属于俄罗斯、不承认顿巴斯地区独立等议题进行“灵魂拷问”，显然是有意克制，抑或事前“被克制”；二来，面对西蒙尼扬罕见放水，托卡耶夫却直白表态哈萨克一贯立场，虽不到部分媒体渲染的“打脸普京”程度，却也着实不委婉，毕竟西蒙尼扬仅是开放式询问，托卡耶夫大可重复3月9日的说法，强调乌克兰问题的起源相当复杂，双方应持续努力谈判解决等。

但其最终选择在这一“挺俄”意味浓厚的国际场合，以国家元首身分、当着普京的面，说出这番必然激怒俄罗斯强硬派的言论，归根结柢，其考量的对话对象不仅俄罗斯，更有哈萨克民意与西方世界。如前所述，既然出席此会已是对俄罗斯的强烈支持，托卡耶夫便更有必要向西方展示自己的“中立”色彩，避免招致打压与制裁；此外，提问者是曾经激怒哈萨克民意的西蒙尼扬，其丈夫更在俄乌冲突爆发后公然威胁哈萨克，托卡耶夫必不能流露任何“软化”姿态，以免遭国内反对派扣上“傀儡总统”的帽子。

然而，玩转平衡的又岂止托卡耶夫？普京亦然。俄方此次特别安排普京与托卡耶夫对谈，既是对哈萨克的极大礼遇，也是意在平衡国内对哈萨克的不满情绪。伴随俄乌冲突推进，俄罗斯强硬派涌动着“彼得大帝情怀”，这一群体虽是“特别军事行动”的坚定支持者，却也在一定程度上影响了俄罗斯的对外表述与形象，例如对哈萨克中立取态的谴责与威胁等。某种程度上，普京本人是否有此情怀并不重要，关键是其身为俄罗斯领导人，必须有更加冷静全面的整体思维，此时的俄罗斯若毫无节制展现“彼得大帝”符码，虽有机会提升普京威望、巩固内部支持、强化战场士气，却也必然招致周边国家的反感与恐惧，让俄罗斯陷入新的地缘困境。故对普京来说，如何汲取强硬派的支持，同时避免被其裹胁政治议程，是当今的内外平衡重点。

由这一视角来看，西蒙尼扬的提问安排与内容，便是挑衅与克制的双重体现，使得强硬派有机会表现，却又不超出普京的允许范围；而托卡耶夫的“不委婉”回应，同样可说是在普京意料之内，毕竟这是哈萨克自冲突爆发以来的一贯立场，西蒙尼扬的身分又导致托卡耶夫更要“不卑不亢”。会谈结束后，普京仍与托卡耶夫举行双边会晤，讨论两国经贸合作现状与前景。托卡耶夫强调，虽然面临复杂的地缘政治态势，但哈萨克与俄罗斯之间的各领域合作仍在高速发展当中，托卡耶夫也对普京邀请自己参加此次论坛表示感谢。

故与其说发生在论坛的一幕，是托卡耶夫“打脸”普京、来自前苏联国家的“反俄号角”，不如说是普京与托卡耶夫在各自利益所需下，以极高互信完成的平衡游戏，正如两人也曾在今年1月共同弭平哈萨克暴乱。

外界或许认为哈萨克正与俄罗斯疏离，但实际上俄乌冲突爆发后，哈萨克一边表态不协助俄罗斯规避制裁，一边却充当起“连通”俄罗斯与欧洲市场的桥梁，哈总统办公室副主任苏莱梅诺夫便在3月公开表示，欧盟委员会已经批准，被迫撤出俄罗斯的欧洲企业可搬迁至哈萨克，利用哈萨克通过欧亚经济联盟享有的进入俄罗斯市场特权，持续将商品输入俄罗斯市场，“哈萨克不是在提供规避国际制裁的方式，而是希望帮助企业合法向俄罗斯人出售商品。”与此同时，俄罗斯大型零售商“Magnit”（全俄第二大）与“Lenta”（全俄前五大）也转由哈萨克进口商品，借此避开西方制裁。

此外，哈萨克在冲突爆发后，便格外重视经过俄罗斯的里海石油管道项目，苏莱梅诺夫也向俄罗斯与西方喊话，希望能继续向欧洲供应石油，“我们需要保护的一只会下金蛋的母鸡”。而这一需求同样获得了双方许可，管道项目至今并未受政治化因素扰动，俄罗斯也已在6月24日表示，此次沿岸水域排爆作业将在7月5日完成，届时全数输油臂将可正常运作。

以哈萨克的经济路线、国内民意观之，若其一面倒支持俄罗斯，不仅可能导致托卡耶夫政权不稳，更会丧失连通俄罗斯与西方的“转口贸易”空间，若其全然不顾俄哈特殊关系，俄罗斯虽未必会动用军事手段，却也可能诉诸“管线制裁”，哈萨克的石油出口将有高概率受挫，故中间路线必然是最理性选项；同理，若普京以白俄罗斯为标准，要求诸如哈萨克等国家必须公开支持“解放顿巴斯”，不仅会自绝盟友，更将失去缓冲市场震荡的经济支点。

归根结柢，意识形态、外交话语即便诱人，却始终要以国家利益为依归。这是普京与托卡耶夫的共同默契，也是俄乌冲突战火下，俄哈关系的前行指南。