来源：中时新闻网

作者：刘必荣

6月22日，沙特王储穆罕默德（人们惯称其MBS）到土耳其访问，照片中土耳其总统埃尔多安握手时笑得有点尴尬，MBS则是笑容满面。对沙、对土，这一笑都代表着外交政策的翻转。

中东情势的翻转有好几条轴线。第一条是土耳其外交。土耳其一向与沙国不睦，2017年沙特、阿联酋与埃及等国联合与卡塔尔断交时，土耳其力挺卡塔尔。2018年沙国异议记者卡舒吉在沙国驻土耳其领事馆遇害，埃尔多安因握有多项窃听证据，放言谋杀案责任可以上追到沙特最高当局，让沙土关系一路滑落谷底。

可是这两年土耳其经济一路下滑，急需引进沙国投资，埃尔多安的态度有了180度改变，开始与沙国和其盟邦修补关系。今年4月土国更宣布将卡舒吉案的后续审理交给沙国，埃尔多安甚至亲访沙国修补关系，这才有上周MBS的回访。当时土耳其是想默默修补关系，但沙国表示要修补关系就要公开盛大欢迎才有诚意，这也才有了埃尔多安笑得尴尬，MBS笑容可掬的照片。

MBS要求公开欢迎仪式是要让沙国在外交舞台华丽复出。卡舒吉案爆发后MBS在外交上一直受到孤立。但俄乌战争爆发后，油价大涨，欧美希望沙国能领衔增产，于是外交孤立一下被打破。去年12月法国总统马克龙率先访沙，今年3月英国首相约翰逊也赴沙访问，连美国总统拜登下月都要访问沙国。

美国的中东政策也是充满戏剧性。特朗普的中东政策是以沙特为支点，几乎全押在特朗普女婿库什纳与MBS的关系上。所以对卡舒吉案也是高高举起，轻轻放下，怕万一牵连到MBS，让他无法顺利接班，将打乱美国在中东的一盘棋。到了拜登政府，因为注重人权，主张对卡舒吉案继续追查，所以美沙关系在拜登就任之初一直呈现低迷。

拜登延续奥巴马的政策，把外交重心转向伊朗，一心想重回《伊核协议》。沙特因此转向与俄、中靠拢。可是特朗普临去之前，在美伊关系中留了伏笔，让拜登无法轻易翻转美伊关系，那就是将伊朗的革命卫队军团列入恐怖分子黑名单。革命卫队是伊朗的菁英部队，负责伊朗与境外什叶派民兵与政党的联系与操盘，因此伊朗要求，美国若要重返《伊核协议》，必须把革命卫队军团从恐怖分子名单中剔除。美国认为《伊核协议》就是谈核武问题，不宜扩大议题，加上民主党内反对声浪大，因此未予答应。这样一来重回协议的谈判就卡住了。伊朗于是趁此空档加速浓缩铀的提炼，堂而皇之挣脱原协议的束缚，甚至拆掉了联合国武检人员装在伊朗核设施的摄像头。重回《伊核协议》的谈判几乎可以宣告破局。

重建美伊关系搁浅，美国的中东政策从权力天平的伊朗这一端，又摆回沙特这一端。这又是个大翻转。卡舒吉案也在沙国与哈绍吉家人和解后不再提起。民主党内主张人权的人对此大加挞伐，但沙国也以同意石油增产及和以色列改善关系，做球给拜登，让他有访问沙国与和沙国改善关系的下台阶。

土国、美国的对沙政策都有了180度转变，中东局势又一转折，MBS笑得开怀。