国民党的警讯 支持力量可能继续流失

来源：中评社快评

中国国民党前副秘书长张荣恭接受中评社采访时指出，不久前朱立伦访美时，引用陈水扁说的“没有共识的共识”及蔡英文说的“九二会谈的精神”来形容九二共识，不仅引起党内哗然，也受到蓝营舆论普遍质疑。张荣恭说，国民党如此实难巩固原有选票，新增票源又是未知数。而同为在野的民众党主席柯文哲日前抛出兴建金厦大桥之议受到关注与好评，使得国民党原本掌握在手中的和平牌有松动之虞。国民党的主事者必须谨慎衡量期待两岸和平的选票将会如何流动，以防得不偿失甚至两头皆失……

我们认为，张荣恭所言确为国民党的警讯，而且不仅是许多国民党政治精英的担心，更是众多国民党支持者的焦虑：他们既担心国民党两岸路线偏离，丧失两岸关系的话语权和影响力，两岸更趋紧张甚至冲突；也担心民众党后来居上，不但抢夺国民党原先拥用的两岸话语优势，更使得原先支持国民党的选民流向民众党。

我们认为，国民党能否持稳两岸和平的旗帜，不仅对国民党的生存发展有重要影响，对两岸关系的和平稳定也至关重要。至于民众党重视两岸关系、务实处理两岸交流，甚至争取两岸关系的话语权，我们正面看待！乐见有更多的政治人物致力推动两岸关系的和平稳定！

如果国民党不作深切的反思、巩固既有优势，政治社会基础的松动和支持力量的流失就可能持续，值得国民党高度警惕！