华尔街这场慢动作的熊市什么痛苦都不缺 唯独少了恐惧的心

来源：彭博社

作者：蒂亚加拉茹·阿迪纳拉扬（Thyagaraju Adinarayan）、丹尼莎·采科娃（Denitsa Tsekova）

尽管美国股市有各式各样的痛苦积累堆叠，但有一个东西却令人意外地短缺：恐惧。

几乎华尔街的每个角落都担心利率上升将导致经济陷入衰退，从而引发从垃圾债券到外币的各种价格大幅波动。但是芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）目前远低于过去熊市的水平，这是股票投资者情绪的恐惧指标。

期权策略师和银行家提及一个简单的原因：随着美联储撤回疫情时期的大规模刺激措施，标准普尔500指数从年初创下的纪录高点开始长期、有序下跌。这不同于2020年3月由﻿冠病疫情爆发驱动的崩跌，也不同于2008年9月雷曼兄弟土崩瓦解下，投资者寻求对冲市场剧烈波动的风险，两者都推动VIX指数飙升。

Federated Hermes高级投资组合经理Lewis Grant在报告中写道，VIX指数仅略微上涨。至少对股市而言，这是一个有序的熊市，而不是彻底的恐慌。

事实上，VIX指数今年没有突破40的关键水平，许多专家将此视为恐惧信号的峰值。在疫情爆发初期和2008年信贷危机期间，它跃升至上述水平的两倍。

当前市场更类似于互联网泡沫崩盘之后的市场，在该时期的股票估值也是从许多人认为难以为继的高位下滑。根据PrismFP高级销售和量化策略师Talal Dehbi，波动率指数目前意味着标准普尔500指数每日波动2%，

“目前的行为类似于2000-2002年的互联网熊市，没有突如其来的重大冲击，但波动性持续居高不下，”他说。