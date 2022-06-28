政治意识摧毁美国宪法守护神

来源：联合新闻网

作者：林世宗

美国联邦最高法院日前以五票比四票，推翻于1973年创立妇女堕胎为宪法保障之“隐私基本人权”的“罗诉韦德”判例。

这项判例适用于美国近半世纪，已成为美国社会、家庭，尤其妇女自由选择是否继续怀孕、生育之宪法保障；更成为美国宪法之经典判例，为全世界宪法学者之重要教案，影响甚巨。然而，却为前美国总统特朗普在任时刻意挑选提名的三位反对“罗案”之大法官，结合其他两位大法官，达到五票之多数决，推翻“罗案”，剥夺已成为美国社会之“宪法人权”。此乃美国宪法自1787年制定适用迄今，从未发生“政治凌驾宪法”之丑闻，未曾有如此由总统操弄、提名且完全配合总统“解释、适用”宪法之“政治型大法官”。

美国宪政，虽由总统提名大法官，但大法官一经就任，必然宣誓绝对“忠诚”于宪法，而被尊称为“宪法守护神”，一切以宪法为依归，完全跳脱其提名总统之“政治意念与利益”。讵料，如此良善之宪政传统，竟遭特朗普与其提名之三位大法官于本案破毁殆尽。更恶者这三位有绝对政治意识型态之大法官，因其为终身职，将继续掌握九位大法官之三个席次，拥有三分之一“政治恶质”影响力，且将长达数十年，其于宪政发展之伤害，难以估计。

“罗诉韦德案”之判决，具有重要的代表性。美国于1973年之前，各州均有堕胎罪之规定，禁止堕胎，并以刑事犯罪制裁。联邦最高法院大法官布莱克孟主审此案，以七票比二票判决：权衡一州对未出生胎儿之利益与孕妇怀孕与生育对妇女心理、生理、身体健康与生育养育子女之负担，认定此乃妇女个人之隐私权法益，更为其个人自由与选择，而为宪法所保障之自由权。确立妇女享有宪法保障之“堕胎自由权”。

更重要者，备受尊崇与权威之女性大法官欧康纳，再于1992年就“科西”（Casey）案，阐释妇女堕胎权之宪法保障，肯定并维持“罗诉韦德”案之合宪性。认定妇女决定终止怀孕乃源自“正当法律程序”所明确保障，且为宪法所允诺，非得政府所能干预与限制。欧康纳大法官对“自由”更提出重要指引：自由之核心乃在于界定个人存在之意旨与意义，更为其人身之奥秘与价值，非得政府介入。

欧康纳大法官阐释：美国虽然采取判例法制，判例并非一成不变。但是须符合四项要件，始能将既存判例推翻：一、原判例因已不切实际，无法适用；二、原判例“信赖性”已发生困难，而须推翻之必要；三、相关法律之发展，使得原判例必须放弃；四、相关事实之改变而有不能适用。因此“罗诉韦德案”并不具备推翻之理由，当然必须继续维持适用，否则将严重减损法院行使司法权之公信力与功能，尤其危害联邦最高法院法治之定位与司法稳定性。

此次推翻由“罗诉韦德”与“科西”两件确立妇女堕胎基本人权之判例，其判决理由并未提出具有宪法说服之法理与依据，仅称：“罗”案是一项错误判例，却无论述理由，更凸显其以“政治意识”抹杀先前判例之坚强宪法法理。难怪目前已引燃全美各地不满抗争，未来发展令人忧虑，足见职司大法官提名之总统是何等重要，尤其大法官之人格专业素养更加重要。

作者是退休美国宪法教授

