广州南沙抛大湾区方案 率先抢人才抢政策

来源：明报

明报社评

随着疫情消退的曙光渐现，广州南沙推出粤港澳全面合作方案，得到国务院的支持。综观该方案的26条建议，可以窥见南沙的“野心”，意在抢占发展创科产业的高地，吸引高科技人才及争取国家政策支持，其中有跟香港和其他珠三角城市竞争的范畴，也有需要香港配合共同发展的部分。粤港澳大湾区是广东和香港未来发展最大的策略方向，不容有失，南沙希望抢占的地盘，其竞争力目前有些还不如香港，但逆水行舟不进则退，香港应该不甘后人，尽快提出香港的大湾区发展规划。

粤港澳大湾区重新出发

南沙希望能够早着先机

粤港澳大湾区自2017年签订框架协议后，由于香港发生严重的社会事件和全球疫情，进展停滞，但大湾区重新出发不能再拖。大湾区牵涉9+2个城市，广州、深圳和香港都争当龙头，各擅胜场还难以定夺，现在杀出一个“程咬金”，南沙“抢闸”发表大湾区发展方案，用意十分明显，是洞悉大湾区发展重新出发箭在弦上，早着先机可以走在其他城市前头，得益更多。

一个城市的发展前景，以前沿科技作为目标最能够可持续，国家“十四五”规划明确指出，支持香港建设国际创新科技中心，给香港指出一条出路，可以增加一个经济增长点。创科产业是所有城市都想做的，但并非每一个城市都有条件做，香港本来条件优越，几间大学的研究力量雄厚，而且跟国际市场有更多和更紧密的联系，但香港动作缓慢。

南沙提出要“建设创新科技产业合作基地”，明言需要依靠香港科技大学南沙分校的科研力量，积极承接香港各种科研成果的转化，也欢迎香港的私募基金参与融资。前者能够就地取材以产生协同效应，但也并非唯一的依靠，除了厉兵秣马培育自身的科研基地外，还可以依靠南沙临近的广州和深圳的科研力量作为支撑，而欢迎香港参与融资，有点“客套话”的况味，意思是可来可不来，反正缺的不是资金，而写在给国务院的报告上，可以表达诚意。

发展创科，最需要的是人才，而且是国际上都争夺的人才。南沙方案提出，面向香港吸引人才投入南沙，给予税收优惠。目前在大湾区工作的港人，可以按照“港人港税”政策，缴纳香港入息税最高税率15%以外的部分，全数退还，而南沙提出更优惠的措施，即15%以外的部分，毋须缴交，免去申请以及滞后退税的麻烦与时间。此外，还有各种住宿、子女就学等等安排。而这些优惠，并非港人独享，国际人才同等待遇，目的是吸引人才既面向香港也面向国际。

南沙方案是个一石二鸟的规划，方案经过国务院通令执行，实际上是批准其建议，包括当中同意南沙申请发行额外债券的限额，以及各种灵活执行国家有关政策的特许。一旦方案各种建议得以实施，南沙将会得到资金和政策的支持，建设一个创科产业中心。创科产业是国际上炙手可热的新兴产业，无论对人才和专利科技都是竞争激烈，任何具竞争力的元素，都可带动经济“一日千里”发展，在大湾区内，深圳已经有了长足增长，现在南沙加入战团，香港不能仍然停留在“议而不决”阶段。

南沙方案中跟香港有直接竞争关系的，有海事仲裁中心和海事服务产业，协助内地企业“走出去”投资海外的服务以及发展绿色金融等等。这些都是香港正在做，或者争取承揽更多业务的产业，由于疫情阻隔通关而落后，现在南沙提出积极争取，大有填补香港空挡之势。

抢占创科产业先河

吸纳香港人才参与

虽然南沙有意抢占创科产业的先河，其共同建设粤港澳大湾区的诚意也不可抹去，毕竟建设大湾区是中央制定的全国发展策略。南沙方案中，提出建筑师、结构工程师、建筑测量师等，与香港资格互认，鼓励香港专业人士北上就业或承包工程，同时也希望得到香港医院到南沙建分院，由南沙出资按照香港的模式管理，并且在使用药物按照香港的标准，一则让已经在南沙或者准备退休到南沙居住的港人，可以就地就医，同时也是为当地医疗机构带来新气象，激励改革机制。改革的另一项措施是，南沙将成立咨询委员会，邀请行业协会、商会等机构加入，为政府献谋划策，这个借鉴香港吸纳政治的做法，为大湾区起到先行先试的作用。

至于香港特区政府是否可以将医疗券及退休福利，跨境发放给在内地居住的港人，留待特区政府做通盘考虑，但对于南沙方案在建设创科产业的启示，则不可拖延。南沙方案的全称是《南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，其实只要将主语改为香港，当中很多地方可以成为香港方案，虽然不能照抄，但毕竟香港对于建设粤港澳大湾区应该有所规划、有所建议和有所贡献。广州市长郭永航表示，南沙与港澳的合作要远远大于竞争。粤方的合作诚意与意图不容置疑，惟香港不积极参与合作，竞争的因素就会成为主导。