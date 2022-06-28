难舍土耳其战略价值 欧美头痛“捣乱盟友”

来源：明报

北约峰会明天（29日）起一连两天在西班牙首都马德里举行，在俄军侵乌的阴霾下，其一焦点议题原是芬兰和瑞典的加入申请。外界原先认为，这点在美国和欧洲多国支持下并非难事，但土耳其总统埃尔多安以芬兰和瑞典涉嫌支持“恐怖组织”为由，表明不会赞成两国加入，势拖慢相关程序。分析认为，埃尔多安的表态既反映安卡拉对瑞典在库尔德问题立场的长期不满，也显示他在通胀飚升下选情不稳，急需话题转移视线。对欧美而言，土耳其近年屡在北约内外“扭计”令人头痛，但这个“捣乱盟友”深具战略价值，难以轻言割舍。

长年奉行军事不结盟政策的芬兰和瑞典拟加入北约，原是俄军侵乌引发的其一主要地缘政治余波，外界原预期可在这次北约峰会或更早前落实，但土耳其总统埃尔多安指摘瑞典等北欧国家容许库尔德工人党（PKK）等被欧美同样认定的恐怖组织植根，表明无意赞同芬、瑞加入北约。

鉴于北约新成员加入须获原有成员国一致同意，因此芬兰、瑞典以至欧美大国展开游说，但安卡拉未松口。据德国之声，土方三大要求包括：（1）停止支持土方视为恐怖分子的库尔德族组织（2）取消针对土军出兵叙利亚的武器禁运（3）引渡2016年未遂政变后获芬瑞批出政治庇护的土国人。

明年大选 埃尔多安建强人形象

土耳其的阻挠令美国和欧洲颇感不满，但外交官出身的土耳其学者乌尔根（Sinan Ulgen）上月向卡内基欧洲中心坦言，安卡拉无意真的阻挠芬、瑞加入北约，只想各国承认其安全关切。他其后再在评论网站Project Syndicate撰文，阐释埃尔多安的两大考虑因素：首先，埃尔多安的立场反映土耳其对瑞典在库尔德问题（尤其是PKK）立场的积怨，再加上前述涉及未遂政变和武器禁运的争拗，“埃尔多安立场得到跨党派广泛支持”；其次，埃尔多安决定将高调反对而非诉诸低调外交有选举考量，因其支持度近期不断下滑，距总统大选一年之际，他希望建立在国际政治发挥关键角色的强人领袖形象。

土耳其防碍北约行事有先例

土耳其与欧美的分歧非一日之寒，诸如加入欧盟、爱琴海主权、移民和民主法治等争议此起彼落，妨碍北约行事更非首见。北约2009年拟委任丹麦首相拉斯穆森为秘书长时，安卡拉因不满其处理宗教亵渎漫画和“库尔德恐怖分子”方式一度阻挠；到翌年跟以色列闹翻后，土耳其更阻止北约跟以国合作长达6年；后来埃尔多安又以库族武装为由，将北约加强防卫东欧成员国的计划拖延数月。《纽约时报》形容，土耳其对北约堪称“捣乱盟友”（disruptive ally）。

但安卡拉眼中，过去一段时间也体现北约回应其安全诉求的不足，举例说，美国与盟友2015年开始撤回部署在土耳其接壤叙利亚边境的爱国者导弹防卫系统，再加上美国支持叙国境内的库族民兵YPG（土方眼中的PKK叙利亚分支），促使埃尔多安转而跟俄罗斯破冰，甚至求购俄制S-400导弹防御系统，加深土耳其与美国（以至北约盟友）的隔阂。这次争拗欧洲正值俄军侵乌的重大安全危机，芬兰和瑞典加入北约在欧洲安全角度有重要战略意义。《经济学人》分析指，土耳其这次做法“注定有后果，即使埃尔多安屈服”，包括可能“被边缘化”。

战略价值高 北约亦乏机制踢走土国

这不代表北约可彻底放弃土耳其，一方面北约现在没有强行“踢走”成员国的机制，另一方面土耳其仍深具战略价值。首先是土耳其的军力，现役军队人数达35.5万，在北约内规模仅次于美国；其次是土耳其的地理位置，前美国驻欧洲陆军司令霍奇斯（Ben Hodges）向《经济学人》指，土耳其控制黑海入口，邻近中东冲突热点，亦是连接欧洲与中亚能源的走廊，“不敢想像没了土耳其的北约”。