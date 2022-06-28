涨电价 蔡政府打错算盘

来源：中时电子报

作者：李晴果

经过电价费率审议临时会3个多小时的“热烈”讨论后，台湾经济部27日由经济部次长林全能主持记者会，宣布自7月1日起电价平均调涨8.4%，高压及特高压用电户的平均涨幅则高达15%，住宅用电每月1000度以下、小商家及低压用电、高压以上6项产业及高中以下学校不调整。

这次审议会进行的时间比预计更长，据了解是因为会中的讨论十分激烈，林全能称各方都表达了意见。例如，工商团体早已明确表示，尽管可以接受民生用电不涨，但是难以承受之前传出用电大户将调涨8%的版本，何况最终定案是15%，大大超过预期，一时间都惊呆了！这么大的涨幅肯定会反映在物价上，接下来消费者物价指数（CPI）创新高已无法避免，台湾通膨问题势必更为严峻。

经济部表示，在考量国际燃料持续走高、台电经营韧性及国内通膨问题等因素后，做出以上调涨的决策。不过，从台电发布的经营资料来看，此次调涨对改善台电经营亏损的助益有限。台电总经理王耀庭预估台电今年亏损超过千亿元的可能性极高，外界则估计有机会接近2千亿元。而此次调涨电价后，台电在最乐观的情况下，可以减少亏损290亿元，相形之下，台电的亏损依然十分严重；尤其未来国际能源价格继续走扬的机会很高，台电成本攀升的压力仍然非常巨大。

不同于过往的是，台电并未在记者会中公布该公司经过试算后，电价应该调涨多少才能减轻经营的压力，即使现场记者再三追问，王耀庭仍不敢公开这个数字，可见台电认为合理的调涨方式与涨幅应该比定案版高出很多。

事实上，外界早已算出，根据台电今年前4个月所累积的亏损，电价至少要调涨18%才能够打平成本，更何况连王耀庭都承认，台电5、6月仍继续亏损。因此，照理说，7月开始实施的新电价很可能应该要上调20%才够。不过，此时此刻，台电怎敢公开口袋里的数字？王耀庭一再回避问题，也就不令人意外了。

林全能还提到，期盼电价调升方案有助于供电平稳，问题是，电价上涨与供电平稳有什么关系？莫非之前一直跳电、停电是因为电价太便宜吗？或许电价变贵后会促使部分用电户减少用电，然而，难道经济部期望用电量占56%的工业用电户会为了节省电费而减少用电、降低产能吗？这岂不是要让台湾的经济活力萎缩？这是什么烂理由！

经济部之所以在这个时候做出调涨电价的决定，一方面是因为中油、台电已亏到见裤底、无可拖延，另一方面则是考量现在距离年底大选还有好几个月，希望投票时人民已经忘了。不过，电价调涨的影响有落后效应，11月26日选举投票日整个社会势必都还在承受着万物齐涨的苦果，选民会不会用选票表达愤怒，颇值得观察；蔡政府的如意算盘别打得太早了。

作者为资深媒体人