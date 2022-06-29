北约峰会迎来亚洲新伙伴 北京的神经可能又要绷紧了

来源：彭博社

作者：Isabel Reynolds

自普京下令入侵乌克兰以来，中国一直指责是北约激怒了俄罗斯，并不点名的抨击美国寻求在亚太地区建立类似北约联盟的做法。本周，来自该地区的四位国家领导人将聚首西班牙。

日本，韩国，澳大利亚和新西兰的领导人将首次全体参加由30个成员国组成的北约峰会。在周二于马德里举行的会议上，北约势将在未来十年的新政策纲要中把中国列为“系统性挑战”，此举反映出世界地缘政治格局正发生变化。

虽然美国否认了关于酝酿亚太版北约的想法，但拜登政府已经加强与该地区合作伙伴的关系，一方面阻止中国对有争议领土的强势主张，一方面制裁与新疆、香港等问题有关联的官员。越来越多人担忧北京可能在未来几年考虑攻台，并引发亚洲更广泛战争。

上周在普京出席的金砖国家视频峰会上，习近平不点名的批评美国寻求扩大军事联盟，称国际社会普遍担忧世界经济势必分裂为相互隔绝的区域。他警告说，“迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全困境”。

香港中文大学专攻中国政治的副教授詹晶谈到北约对中国的关注时说，新进展肯定会让中国感到不安，觉得被包围和受到威胁。

周二 ，中国外交部发言人赵立坚表示，北约早已沦为个别国家维持霸权的工具。他说，中国奉行独立自主的和平外交政策，中国的发展是全世界的机遇。

他说，北约“不要在搞乱欧洲之后，企图再搞乱亚洲，搞乱全世界”。

美国在亚洲的盟友和安全合作伙伴并不相信中国的崛起是和平的。近年来，北京增加了在台湾附近的军事活动，加大了对从日本到菲律宾的海岸线上争议区域的领土主张，并加强与澳大利亚附近太平洋岛国的安全合作。中印之间爆发数十年来最血腥的边境冲突。

不过，出席北约峰会的亚洲领导人必须在对华问题上保持微妙平衡，中国仍然是日本，澳大利亚，韩国和新西兰的最大贸易伙伴，并利用这一影响力在地缘政治争端中造成痛苦。

大约十年前，中日两国在东海岛屿的领土争端导致中国消费者抵制日货，加剧了日本的经济衰退。

“无论是经济上还是军事上，日本都无法独自对抗中国，”新泻县立大学教授Kyoko Hatakeyama说。 “美国在支持我们，但即便如此，这还是有点困难，所以我们必须让欧洲也参与进来。”

中国的行动促使岸田文雄领导下的日本政府承诺升级军事力量，包括将国防开支提高到比长期上限（GDP的1%）更高的水平。

韩国情况也大致相若。新当选的保守派总统尹锡悦试图让韩国与美国及其欧洲盟友保持更紧密联系。

青瓦台前安全战略秘书Cheon Seong-whun表示，如果美国在太平洋地区的长期影响力下降，那么与北约的联系可能会保护韩国在对华问题上的利益。

上个月就任澳大利亚总理的阿尔巴尼斯本周警告北京，在考虑对台问题时，要从俄罗斯在乌克兰的“战略失败”中吸取教训。

阿尔巴尼斯接受《澳大利亚金融评论报》 采访时说，俄罗斯入侵乌克兰让民主国家走到了一起，“无论他们是北约成员国还是澳大利亚这样的非成员国”。

然而，虽然亚洲国家对加入北约的兴趣增强，但他们加入类似集体防御机制的可能性微乎其微。美国和其他殖民大国曾经试图创建“东约”，但后来因为遇到了组织问题最终于1977年解散。

美国在亚洲的所有共同防御条约（包括与日本，韩国，菲律宾和澳大利亚）都是双边的，且已经存在了约数十年。东南亚诸国尤其无意“选边站”，而日本和韩国由于日本在朝鲜半岛殖民期所遗留的问题至今仍然时有龃龉。

日本国会议员，前防卫副大臣长岛昭久表示，只有爆发像中国大陆武力攻击台湾这样的地区性危机，才可能促使亚洲国家克服分歧并组成一个安全联盟。

“如果中国试图武统台湾，我不认为其他亚洲国家会接受，他们可能会考虑创建一个亚洲版北约组织，”他说。 “但现阶段没有人会加入。即使通过某种方式创建了，也不会起作用。”