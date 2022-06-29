大陆入境隔离缩短 港府通关仍待推进

来源：明报

明报社评

中国大陆调整疫情防控方案，当中以缩短入境人员隔离时间，最受注目。根据新规定，入境者隔离安排，由之前“14＋7”（即14天集中隔离另加7天居家监测），改为“7＋3”。香港与大陆通关未有着落，新安排将入境隔离门槛显著降低，港人北上公干、处理家事，以至来一趟一个月以上的悠长旅游，所要付出的时间成本显著减少，相信不少人会跃跃欲试，最大问题反而在于预约回大陆配额及健康驿站（类似检疫酒店）僧多粥少，港府应尽快与大陆当局商量，改善瓶颈问题。国家卫健委这次调整控疫方案，主要是因应奥密克戎特点，以及之前地方防疫措施层层加码等流弊，不代表动态清零方针有变，如何推进与大陆免检疫通关，仍是下届特区政府必须处理的课题。

大陆总结疫情经验

动态清零下作调整

香港复常必须通关。候任行政长官李家超日前透露，正在拟定对内对外通关策略，包括制订中期临时措施，减少往返大陆人士的不便。目前海外抵港人士，一律要在指定酒店隔离7日。候任医务卫生局长卢宠茂提出，可以考虑缩短海外抵港人士的检疫期，近日舆论谈及的一个可能方案，是“5+2”，即抵港人士在指定酒店检疫5天，另加两天居家检疫。国务院昨天公布新版疫情防控方案，其中一项亦跟入境人员隔离有关，原有“14+7”做法，将改为“7+3”，集中隔离期间，当事人有5天要做核酸检测，居家监测最后一天也要再做一次。这比起之前14天集中隔离合计4天做核酸检测，更为频密。

今年以来，大陆多个省市爆疫，各地纷纷加强封控措施，对经济影响甚大。近月大陆疫情已见缓和，周边国家地区亦在积极推动开关重启经济，这次大陆调整防疫方案，无疑有为经济活动松绑的作用，惟单单着眼缩短入境隔离时间这一点，认为大陆正准备开关复常，甚至打算逐步放弃动态清零，恐怕亦非事实。新版防疫方案，某程度是大陆就奥密克戎疫情应对所作的经验结果，与其说是为防疫方针改弦易辙铺路，不如说是针对疫情期间出现的问题、不便和流弊，尝试改善。奥密克戎传播力高但潜伏期短，鲜有长达7天，像“14+7”般严厉的做法，已无必要。这次大陆将检疫隔离日数，由“14+7”改为“7+3”，涵盖对象可不止是入境人员，还包括密切接触者。对大陆民众而言，后者才是政策调整重点。

今年4月，上海疫情处于高峰，封控措施严厉，沪民多有怨言，部分城市则对有旅居上海等地背景的人，“一刀切”隔离。尽管上海早前已解封，但仍有城市对上海全面执行“7+7” 规定，严重妨碍人员流动，影响经济恢复；部分地方政府矫枉过正，衡量风险不讲科学，防疫措施层层加码，低风险地区一样动辄核酸检测，扰民兼浪费，同样惹人诟病。新版防疫方案，要求各地要按风险分级分类，确定区域核酸检测的范围和频次；统一使用高、中、低风险区概念，明确防控要求及准则；针对高风险职业人群，加密核酸检测频次，等等，目标都是希望防疫更精准科学，兼顾社会经济民生。

当然，港人关注通关，看待大陆新版防疫方案，焦点落在缩短入境隔离要求，亦是情理之中。国家卫健委提到，今年4至5月，当局已在广州、成都等七市开展为期一个月的防疫措施优化试点研究。自5月中开始，北京、南京、武汉等城市，已陆续将入境人员集中隔离时间，由14天缩短到7至10天。新方案再进一步，改为“7＋3”，对港人而言，虽然跟免检疫通关仍有颇大差距，但入境门槛确已降低不少。

争取增加预约配额

香港大陆互相借鉴

之前不少港人纵有迫切需要返回大陆公干又或出席红白二事，都因为21天检疫期太长，难以成行，现在隔离时间缩短一半，时间成本显著减少，预料不少商家，以及长期与亲人分隔两地的市民，都想短期内北上，然而有此想法者，不止是港人，周边国家地区亦有不少人因为检疫限制，迟迟未能前赴大陆办事，相信他们亦希望尽快起程。指定检疫酒店单位有限，变相成为港府疫下控制入境人数的方法；入境配额以及“健康驿站”检疫安排，则是大陆的管控方式。港人回大陆，需要先在网上预约配额及健康驿站，由于额度有限，僧多粥少，“14+7”下要预约，本来已不是那么轻松，日后变成“7+3”，需求急增，预约随时更见困难，港府应尽快跟大陆方面商讨适度增加配额及供应。

特区政府换届在即，通关问题急须处理。大陆外地防疫模式各有一套，鱼与熊掌短期难兼得，新政府短期欲走折衷路线，对内对外均设法减少跨境人士不便。大陆最新做法，乃是以加强核酸检测密度，作为缩短检疫隔离日数的必要条件，这似乎亦是特区新班子考虑的方向。当然，现在香港实际是以“7+0”方式，处理海外抵港人士，就算大陆改采“7＋3”，依然比香港为紧。大陆受防疫条件所限，短期要坚持动态清零，香港通关问题，事关国家防疫大局，不能额外增加大陆风险。大陆缩短入境隔离时间，属单方面措施，港人北上较之前方便，但跟免检疫通关仍有颇大距离，港府应尽快制订对内对外开关方案，再跟大陆当局商量，看看可以怎样推进通关工作。