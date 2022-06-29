“亚太伙伴”四国列席 华府拉拢助制华

来源：明报

北约成员国领导人定6月28日至30日在西班牙首都马德里举行峰会。这次北约峰会更重视亚洲以至太平洋地区的一个例证，是被北约定义为“亚太伙伴”（Asia-Pacific partners）的日本、韩国、澳洲和新西兰，其领袖将首次被获邀列席，进一步提升其参与层级。拜登政府表明此举反映美国将欧洲和亚洲的盟友连系起来，学者则分析指出，即使日、韩、澳、新四国不大可能在北约发挥重要作用，但将它们跟欧洲盟友和伙伴连结，有回应中国全球挑战的意味。

美官员：反映拜登有效连系欧亚工作

日本首相岸田文雄、韩国总统尹锡悦、澳洲总理阿尔巴尼斯和新西兰总理阿德恩将分抵马德里参与北约峰会。北约近年积极拓展跟“亚太伙伴”的关系，2020年12月首次邀请这四国参与北约外长会议，讨论全球均势转移与中国崛起等议题，同场包括芬兰、瑞典和欧盟的代表，到今年4月北约外长会议再邀四国参与，翌月更请四国军方最高层参与北约军事委员会的会议。北约理事会有跟亚太伙伴定期开会，讨论朝鲜半岛安全形势、海事安全和气候变化等议题。

英国《独立报》引述美国官员指出，亚太领袖获邀列席北约峰会，反映美国总统拜登“有效连系”美国在欧洲和亚洲的工作，也是俄军侵乌如何令拜登政府有理据去提升全球各地的伙伴关系，同时显示俄军侵乌未有抢走对中国的关注，相反是“巩固民主世界对于中俄的应对”。

新华社：日配合北约“祸水东引”必付代价

研究美国在亚洲战略的美国智库学者库珀向明报称，不认为获邀出席北约峰会的日本、韩国、澳洲和新西兰会在北约的背景下成为重要角色，但认为北约的确寻求在某些特定军事和情报事宜上跟这四国合作，“华府愈来愈将北京视为带来全球挑战，因此在这脉络下，将其欧洲和亚洲的盟友和伙伴建立起联系网络也是合乎情理”。

新华社昨日发表评论文章，点名批评日本配合北约“祸水东引”，形容岸田文雄与会是“日美勾连、日本与北约互动的一个缩影”，警告“日本最终会为此付出代价”。

