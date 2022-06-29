中国崛起与全球左派抬头

来源：中时电子报

旺报社评

七大工业国集团（G7）领袖峰会举行前，中国大陆与俄罗斯、印度、南非、巴西等“金砖五国”领导人视讯峰会先登场，西方媒体解读，中俄两国试图拉拢金砖国家，以增加对抗西方的筹码。金砖五国视讯峰确实有与G7互别苗头的意味，但重点不在对抗，而是这五个总人口占全球40%、横跨欧亚非美各大洲的国家，对世界秩序及未来全球发展路径的看法。

中国模式吸引金砖国家

俄乌战争僵持，金砖五国高峰会不免让人联想有替俄罗斯壮胆撑腰的味道。在美欧国家对俄罗斯严厉经济制裁下，印度仍低价大量购买俄罗斯石油，巴西与南非在联合国谴责俄罗斯的投票中弃权，表示至少在反制裁俄罗斯的立场上，金砖五国是一致的。但不要忘了，印度之前才参加在东京举办的“四方安全对话”（QUAD），而且这五国在地缘政治利益差异极大甚至对立，若说是形成对抗西方的集团势力，未免夸大。

习近平主持金砖国家领导人会议时指出，要摒弃霸权主义、冷战思维和集团对抗，扩张军事联盟只会陷入安全困境，无法带来和平。习近平也指出，当前有部分重要产业供应链遭到人为干扰，导致全球通膨居高不下，国际金融市场动荡，世界经济复苏走弱。要求主要发达国家“采取负责任的经济政策，避免政策负面效应外溢”，还强调把世界经济政治化、工具化、武器化，终将损人害己。

习近平的讲话除了呼应普京日前所说，美国单极霸权时代的结束，也提醒西方国家不负责任的经济政策与金融武器化，正在反噬西方国家，同时也危害全球。言外之意是对G7峰会与北约峰会能否为世界带来和平与经济稳定提出质疑。

1997年的亚洲金融风暴已凸显，G7集团已经无法面对全球性的经济危机，而必须扩大参与国家，因而有G20的出现。当前全球面临经济衰退的风险，少了金砖五国的合作能否成事，很多国家都表示怀疑。

在这次峰会上，五国领袖还发表了《北京宣言》，对未来世界秩序表达共同看法。宣言表示，金砖国家支持俄乌谈判对话，重申“核战打不得”、透过和平外交手段解决伊核问题与朝鲜半岛无核化等议题。在经济议题上，重申主要发达国家应该采取负责任的经济政策，避免给发展中国家造成严重冲击。此外，宣言也称，支持通过讨论推进金砖国家扩员进程。这份宣言对于非西方国家还是有相当吸引力的，所以阿根廷立刻表态愿意加入金砖国家对话。

拉丁美洲开启粉红浪潮

24日北京也主办“全球发展高层对话”，共有18国参加。强调推动全球发展，共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局。表现中国大陆坚持“人类命运共同体”理念，推动全球永续发展的决心不变。

金砖五国由于经济与政治利益不若G7集团一致，未来发展并不明朗。但是最近北京在非西方国家的努力争取，正在逐步发挥影响力，这种影响力不是军事霸权的干涉主义，而是经济共同发展互相扶持的吸引力。更重要的是，中国的成功经验，即所谓的“中国模式”或“北京共识”将对许多发展中国家越来越有吸引力。

最近哥伦比亚大选结果出炉，重视环保与社会正义的左派总统候选人佩特罗当选，这在长期右派执政的哥伦比亚意义非比寻常。它标志着拉丁美洲新一轮“粉红浪潮”（pink tide）的开始。而在西方国家，严重的通膨也开始在社会上发酵，英国铁路工人发动30年来最大规模的罢工，要求加薪以应付高涨的物价，法国国会大选，左翼政党以31.6%得票率成为第二大党，马克龙执政联盟仅赢6.97个百分点。全球左派似有抬头趋势，这个世界可能不只是单极霸权走向消逝，依附在单极霸权上的意识形态也将改变。