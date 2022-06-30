虎头蛇尾的陈时中，台北市民怎能信任？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

民进党北三都提名渐告底定，卫福部长陈时中被锁定参选台北市长，一如蔡英文一直以来的规划。但先前规划他参选，是在“加零”时期，当时陈时中看似指挥若定，具政治魅力。如今台湾防疫落至全球后段班，每天仍有数万人确诊，陈时中却选在这样的高峰“落跑”；这是他官瘾太大，还是责任感太稀薄？虎头蛇尾的陈时中，能让台北市民相信他是个称职的市长吗？

陈时中有意参选市长，与其说是蔡英文强行征召，不如说他自己意愿强烈，去年起心动念不断部署。今年三月疫情还算太平时，陈时中已开始跑起选举行程，出席各种与防疫无关的聚会。在某些场合，相熟的医药业者甚至当面对他直呼“市长好”，陈时中显然也很享受这样提前的祝福。直到四月上旬Omicron疫情延烧，全台数万人遭到隔离，陈时中还在一边跑他的选举行程，显得心不在焉。

也因此，四月的疫情在缺儿童疫苗、缺快筛试剂、缺治疗药物中爆发，包括许多防疫规范来不及调整，中央与地方因见解差异而彼此龃龉，乃致各地筛检大排长龙致措手不及；陈时中身为指挥官，在在难辞其咎。但比起先前的心不在焉，陈时中最近在疫情高峰中悄悄抽身落跑的姿态，即更令人反胃。在六月十一日的记者会上，他声称疫情已“渐趋稳定”、且重大政策都已宣布，叫停次日记者会；次日，便因“确诊”而神隐。解除隔离后，他又以“快筛仍阳”，继续把指挥中心的职务丢在一旁。

事实上，陈时中十一日以“疫情稳定”叫停记者会时，当天全台确诊数是七万九千六百人，死亡数为二一一人，中重症增加四四六人。试想，一天将近八万人确诊的疫情，陈时中竟能称之为“稳定”，人们即不难想像，他弃守指挥官之职转战台北市长的欲望有多么强烈了。一个心不在此的指挥官，对台湾的防疫恐怕也发挥不了任何积极作用。从这点看，陈时中确应早日辞掉指挥官职务，专心参选，这才符合政治人物的责任伦理；而不致一再剥削同事的血汗，又抢光他们的功劳。

但以陈时中之工于盘计，他分明已闪退了半个身子，却非要保留着指挥官头衔，当然是有原因的。周二的记者会上，陈时中突然现身，谈的不是疫情，而是大谈大陆在台湾出口白带鱼包装验出冠病病毒的议题。他一边反呛中国大陆禁止台出口并不合理，一边向渔民示好，声称政府一定当他们的后盾。把防疫记者会当成政治表态的舞台，正是陈时中“脚踏两条船”的目的所在，也显示他是个典型的机会主义者。

问题是，把防疫记者会当政治表演舞台，谈的却是农委会的政务，陈时中未免捞过界太远。尤其，他根本未弄清楚事实，对岸只是“暂停”白带鱼进口一周，而非“禁止进口”；经他一搅和，事态可能更恶化。事实上，大陆一年多来曾在巴西及新西兰进口牛肉、厄瓜多尔冷冻虾、印度鱼肉等包装上验出冠病病毒，或许它过度反应，却不是专门针对台湾产品而来。陈时中此际出手反击，恐怕不是在帮渔民解套，而是在累积反中资本以利选情。

陈时中领导的卫福部，僚气薰天，把专业推到其次。他领导的指挥中心，成了攻伐地方和异己的基地，把民众的健康抛在一边。如今，他要利用自己先前的“顺时中”威望，跃向台北市长的舞台；但在疫情严峻之际，如此虎头蛇尾的转台，恐怕只会招致台北市民的鄙夷。