戴琪、耶伦关税之争 谁会胜出？

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国贸易代表戴琪6月22日表示，对中国课征关税是“重要筹码”，从谈判角度而言有利无害；且取消关税对控制短期通膨的效果有限。戴琪的说法明显与财长耶伦形成鲜明对比。耶伦在稍早前表示，关税已伤害到美国消费者和企业，因为额外增加的对中国关税高达90%是由美方承担了，这也反映在40年来最猛烈的通膨之上。针对戴琪强调的关税是谈判的“重要筹码”具有战略意义的观点，耶伦直率地认为毫无战略意义；耶伦并表示，拜登政府希望“重设”对中关税。知情人士透露，拜登正让白宫幕僚加紧讨论此事，并希望能尽早定案。

美国当前正面临了上世纪1980年代以来最严重的通膨，美国CPI自2021年4月一下子跳升到4.2%，之后连续攀升，到去年年底已上升到7%；进入2022年， 到5月已上升为8.6%。Fed在今年3月中及5月已分别升息0.25及0.5个百分点，但明显压不住通膨涨势，不得不在6月下了大决心，一口气升息3码，但此举也引发了金融及资产市场的巨大震荡。Fed今年内还有三次议息会议，在鹰派气氛强烈下很可能再连续升息2码或3码，最终使基本利率在年底前达到3%上下的水平。

拜登当局与Fed目前处境相当接近，都面临着三难的困境：一，不升息或升息不够，压不住通膨，对11月民主党的期中选情十分不利；二，若为压制通膨，在目前已连续三个月CPI超过8%的形势下，即便利率上调到3%，也因实质利率为负而起不了什么作用，必须再加大升息幅度与速度，但这又会严重打击经济活动，导致成长减缓甚至衰退（美国第1季已出现了1.5%的负成长），当然也不利选情；三，美国国债已达30兆美元，是GDP的137%，换言之，还有将来在财政上的利息支出负担问题。虽然面对着三难，但拜登肯定最关心的是燃眉之急的物价涨势，所以才说对付通膨是美国政府当前的头等任务。

坦白说，过去一段期间，拜登政府已使出了浑身解数，包括释出备用油，还希望OPEC成员国及中国也跟进释出；拜登甚至放下身段主动致电沙特阿拉伯与卡达元首却被拒接电话，即便如此，拜登还是希望在7月能亲访沙、卡两国；最近甚至还宣布取消委内瑞拉及伊朗的石油出口禁令，然而美国CPI的涨势却始终未见消减。

在这样的情况下，自然不得不想到对中国加征的关税。特朗普在2018年起，对价值约3,700亿美元的中国商品课征惩罚关税，税率最高达25%，但诚如耶伦所言，由于美方的需求弹性甚小，课征的额外关税真正惩罚到的是美方自己的消费者与企业，这也一方面反映在中国对美的贸易顺差不见缩小反而扩大，另一方面反映在美国物价上。专家估计，如取消部分或全部的额外关税，可望使美国当下的CPI回落约0.5至1.5个百分点，对照目前8%的通膨率，此一效果不可谓不显著，对11月民主党的选情具有关键性的重大意义。

两周前，中共中央外事办主任杨洁箎与美国国安顾问苏利文在卢森堡会晤，会后美方表示，美、中双方正在努力安排拜登与习近平在今年夏天通话，但是中方是否有此意愿，目前未见透露。美方明显对于美中元首通话有着高度期待，如果通话实现，想必会触及拜登眼前的最大关注。拜登最近不只一次表示他正在认真评估取消对中国关税一事，其实他心中早有定见，所顾虑者，一是如何能有面子的为美国的“撤退”向中国换回一点东西；二是如何尽快弭平美国政府内部的意见分歧。从这样的形势背景观察，应该不难研判戴琪与耶伦最终谁将胜出。