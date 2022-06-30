北约恢复战斗姿态 中俄威胁令成员国更热衷抱团

来源：彭博社

作者：Natalia Drozdiak

北约本周同意对欧洲进行冷战结束以来最大规模的军事部署升级，重塑欧洲大陆防卫环境。

在马德里峰会上，北约领导人同意将处于高度戒备状态的部队人数扩充到30万以上，同时增加军队，增强空中力量和新设备，包括增派两个美国F-35隐形战斗机中队。在土耳其放弃反对立场后，该组织将增加瑞典和芬兰这两个新成员国。

北约领导人首次将中国日益壮大的军事力量视作“挑战”，寻求深化与亚太地区民主国家的关系，因应中国的崛起。

“北约回来了，”荷兰首相Mark Rutte周三对记者表示。

非北约成员国日本，韩国，澳大利亚和新西兰的领导人也以宾客身份出席了会谈。新的协议给持续数月的谈判画上了句号，约翰霍普金斯大学国际关系学院的历史研究教授Mary Elise Sarotte表示，“拥有一个持战略核武库的共同敌人往往会让其他国家集中精力增进合作”。

北约的改革开启了一个新纪元，在这个纪元中，俄罗斯展现出对东欧邻国发动攻击的意图，而中国正增强军力以在太平洋地区投射力量。

美国总统拜登称马德里会议是一场“历史性峰会”，他承诺将为北约的东部侧翼提供更多支持，在波兰设立第五军常驻总部，并计划加强在波罗的海国家的其他军事部署。

美国F-35战斗机中队将在英国驻扎，德国和意大利的防空系统也将增强。

在陈述未来10年优先事项的战略文件中，北约把入侵乌克兰的俄罗斯视为对北约安全的“最重大和直接威胁”。中国也在文件中被首次提及，定义为“系统性挑战”。

考虑到成员国的不同看法，特别是和中国关系密切的德国，北约花了几个月时间讨论中国问题上的措辞。

美国一位高级官员周三告诉记者，峰会的最终文件将显示北约在努力梳理中国政策对其集体安全的影响。

“我们知道中国正在密切关注乌克兰，”英国外交大臣Liz Truss在峰会间隙的一次会议上表示。她说，像莫斯科一样，北京做出“灾难性”误判的风险是切实存在的，例如攻击台湾。

日本首相岸田文雄成为首位出席北约峰会的日本领导人。他呼吁对日本与北约的关系进行重大升级，还邀请了北约秘书长斯托尔滕贝格近期访问东京。

“数十年来，北约一直致力于与俄罗斯改善关系，”斯托尔滕贝格在新闻发布会上说。 “是俄罗斯放弃了建立更多信任，更多伙伴关系和更紧密合作的机会。我们与俄罗斯的关系处于冷战结束以来的最低点，毫无疑问，责任在俄罗斯”。