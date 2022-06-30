通货膨胀缓和的判断与展望

来源：台湾《工商时报》

工商社论

随着全球经济的复苏，对原油、原物料、农产品、大宗物资的需求攀升，加上全球在疫情期间的缺柜、塞港，造成供应链断链，以及最近中国大陆的封城、俄乌大战的持续，导致全球物价上涨失控。美国的物价上涨率在5月来到8.6%，仍处于高点。台湾5月物价上涨率为3.39%，扣掉油价、蔬果价格的核心物价也有2.60%，通胀蠢蠢欲动。

通胀可能持续上涨的原因包括：一、俄乌战事一日未解，油价、大宗物资的上涨不会缓和，通胀下滑的几率低；二、美国联准会错失了通胀目标区间的2～3%，由于通胀有预期心理，货币政策、升息效果又有落后性，因此，欲控制通胀恐怕没有想像中简单；三、若干比较有黏着性的物价，如交通、汽车、租金等的上涨，之后有向下的僵固性。

不过，为了因应通胀，美国联准会大幅升息，升息速度又快又猛，可能会抑制终端的需求及整体经济的成长，通胀就有机会趋缓，但这是以经济成长下修为代价。

不少人判断通胀已接近高点，央行也认为台湾今年的通胀在第四季会下滑，全年通胀率在2.7%左右，明年则有机会再回到2%以内（1.7%）。但究竟有哪些预警指标，可以看出通胀的上涨会趋缓呢？

首先，我们可观察中国大陆的经济成长率。原因在于，中国消耗全球40%至60%的工业金属、20%的能源以及1/6的粮食，因此，中国大陆经济的兴衰，左右全球大宗物质跟原物料的价格。

最近由于中国不少城市封城，加上内部结构调整，经济成长率预测已由5.5%下修至5%以下。大宗商品价格的走势也开始横向盘整。根据以往的经验显示，中国大陆在2021年下半年经济开始转弱，因此，如以一年到一年半的落后影响观察，通胀最快在今年第四季，最慢到明年第一季通胀就会逐步缓和。

其次，生产者物价指数（PPI）的变化。美国5月的PPI较4月成长0.8%，年增率为10.8%。台湾也自去年4月起每年都逾10%的PPI年增率。根据央行的分析，欧美大型经济体PPI传递到CPI的幅度在25至26%，并具有持续性的影响。反之，像台湾、新加坡等小型经济体进口物价通常以出口为主，所以PPI对国内CPI的传递程度大概只在12至14%，影响较小而且较不具持续性。因此，观察PPI的变化程度，也可以了解到物价上涨率的持续性。

再者，美国10年公债殖利率的变化，也是重要参考指标。最近美国10年公债殖利率由3.2%滑落至3%左右，由于10年公债殖利率对通胀相当敏感，因此，也多少反映市场通胀触顶、即将滑落的看法。不过，最近殖利率又再度回升，代表对通胀不确定的忧虑。

另一个指标是“采购经理人指数（PMI）”未来六个月的展望。台湾5月PMI的未来六个月展望指数，重挫至44%，同时，六大产业对未来展望指数均低于50%，代表产业对未来景气的看法转趋保守。主要原因在于库存高、上游涨价，中下游却无法转嫁消费者，以及利润趋薄的风险。也意味着通胀可能会抑制终端需求，而使通胀率下滑。

但更需要担心的是，随着俄罗斯、乌克兰之间的紧张态势，原油价格曾一度飙升至1桶120～130美元之上，5月回跌至100美元上下，但最近又回升向至120美元靠近。只要俄乌战事一日未解，物价上涨压力仍在。

另一方面，就长期而言，全球推动净零排放，在减碳过程中，可能使生产流程的成本涨升，以及替代能源的额外增加成本，也会提高未来物价上涨的几率，值得我们审慎观察。

在政府的货币政策因应上，鉴于最近台币的贬值，可能驱使进口物价进一步上涨。而且已扩散至原物料、石化、大宗物资及服务业等产业，升息恐怕是不得不然的选择。不过央行的升息必须先快后慢、先大后小，才能打击通胀的预期。但经济下滑也是关切的焦点，虽然不是央行的首要任务，但升息之后，央行可以再观察台湾经济成长的速度、国际升息的脚步，酌予调整升息的步伐。最后，单凭央行也无法完全解决通胀问题，财政部对进口关税、货物税的减免；经济部对数位转型、净零排放等相关投资，提供租税优惠的规划，也是降低通胀的可行方案。