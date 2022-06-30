G7批评中国 不等于抗中保台

来源：中时电子报

作者：王崑义

为期三天的七大工业国家（G7）高峰会已经在6月28日落下帷幕，只不过这次G7的手真长，竟然能伸到东方，在联合公报中，G7成员国不仅认为中国和俄罗斯是他们所面临的主要的共同威胁，而“中国”一词在公报中更出现了14次。一些外媒甚至说，G7在公报中对中国提出了“前所未有的严厉批评”。

只是，中国并未像俄罗斯一样入侵乌克兰，为何会受到比俄罗斯更严厉的批评呢？难道西欧国家会感受到中国比俄罗斯的威胁更大吗？当然不是。会感到“中国威胁者”无非就是美国与日本，在美国总统拜登采取“抱团取暖”的国际操作下，日本打蛇随棍上，也变成是G7的一个“吹哨者”。

只是，日本所吹的哨，似乎都是想像中的威胁，并不是真正受到攻击的行为。例如南中国海问题成为G7成员国的发难对象。公报宣称，G7重申保持一个“基于包容和法治、自由且开放的印太地区，强烈反对任何单方面以武力或强迫手段改变现状，并增加紧张局势的企图”，“我们强调，中国在南中国海的广泛海洋主张没有法律依据”。

G7联合公报也用了相当大的篇幅罗织中国的“经济罪名”，声称G7国家将共同致力于应对中国“不透明和扭曲市场的干预”和“经济胁迫”等“不公平经济行为”带来的挑战，包括减少对中国的“战略依赖”、提升供应链弹性、加强在关键领域的合作。

批评完中国的“经济胁迫”之后，公报话锋一转，却将话题转向与中国合作。G7国家认为，有必要与中国就诸如气候变化、生物多样性丧失、国际安全等共同全球挑战进行合作，并“呼吁中国敦促俄罗斯”，立即停止对乌克兰发动的“不合理、无端和非法的战争”、无条件从乌克兰撤军。

这是不是一份很怪异的联合公报吗？既要骂人，又要人家一起合作，这倒是可以看出G7国家的无能。他们搞不定俄乌战争，又不敢派兵进入乌克兰战场协助乌军共同抗俄，却只能央求中国出面“敦促”俄罗斯撤军。从这种只会动口，却不动手的联合声明来看，G7国家其实是充满着“虚伪性”，或者说是“伪善性”。

G7国家的联合公报给了乌克兰一种虚无飘渺的希望，让乌克兰人民相信G7国家的“十字军”最终会征战乌克兰战场，帮他们打垮俄军。同样的，G7严厉批评中国，也让台湾亲美的政客相信西方的“十字军”必然会东征台海，帮台湾打一场“抗中之战”。所以，台湾的政客开始编织中国大陆会从占领金门开启“侵台号角”。

每一个国家都在作梦，从美国、日本、西欧的G7，到南太的澳洲、新西兰等国家，影响所及，乌克兰人民、台湾人民也跟着一起做起南柯一梦，当梦醒时分，什么也没有，我还是原来的我。

所以，别听那些空谷足音，G7批评中国，并不等于就会帮助台湾抗中，唯有自己清醒的搞定中国大陆，明日的台湾，才不会成为今日的乌克兰。

作者为台湾国际战略学会理事长、教授