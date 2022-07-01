港式资本主义要改良 50年不变非挡箭牌

来源：明报 社论

香港回归25周年，国家主席习近平相隔5年，再临香江。回首这5年，香港确是饱历风雨，放眼将来，如何振作向前、开启新篇章，特区政府任重道远。特区成立25年，经济总产值差不多翻了一番，贫富悬殊却在不断恶化，民生问题愈发尖锐，基层市民蜗居劏房令人揪心，凡此种种，皆显示港式资本主义出了大问题，经济成果分配并非雨露均霑，若不变革，必碍一国两制行稳致远。《基本法》列明香港资本主义制度及生活方式50年不变，不应成为延续港式资本主义高度剥削形态的挡箭牌。香港需要抛开新自由主义经济迷思，力保民生、助基层，特区施政长期向既得利益过度倾斜的情况，必须改变。

习近平疫下来访

突显对香港重视

香港特区成立周年，国家领导人“逢五逢十”来港视察已成惯例。虽然本港疫情回升，新增确诊连续两天逾2000宗，习近平伉俪依然乘坐高铁专列来港，亲身出席今早的庆回归暨新政府就职典礼，以及发表重要讲话。今次是疫情爆发两年多以来，习近平首度离开内地，虽然在港逗留时间短暂，但已充分突显他对香港回归25周年的重视。习近平考察武汉，谈到内地需要坚持动态清零，同时兼顾经济发展，科技自立自强尤其重要；昨天抵港后，习近平除了会见特区新旧政府人员及各界代表，也特意抽空考察科技园。

5年前习近平访港，提出“四个表率”及“四个始终”，一边呼吁搞好团结、关心青年、促进香港内地交流合作，一边强调要准确把握一国与两制的关系，维护社会和谐稳定。5年过去，特区经历了前所未有的动荡，又要面对疫情冲击。习近平昨天特别提到，过去一段时间，香港经受了一次次严峻考验，风雨过后，浴火重生，只要坚持一国两制，行而不辍，未来可期。香港是国家一部分，中央希望香港欣欣向荣，良好愿景能否化为现实，还看特区政府表现。

香港经济生产总值，回归以来增长接近一倍，然而反映贫富悬殊状况的坚尼系数却持续攀升。以往特区当局常自诩，香港是全球最自由经济体，但论贫富悬殊程度，香港同样位居世界前列。虽然近两届政府加强扶贫工作、引入最低工资等制度，可是对不少基层市民来说，只是杯水车薪。民生是最大的政治，搞不好定必不利香港长治久安。

过去10多年，香港政治激进化、社会泛政治化，部分人将民生问题简单归咎于内地人争饭碗、占用福利、炒高楼价，等等，渲染所谓「中港矛盾」、「大陆化」等议题。香港与内地民众生活习惯和想法有差异，矛盾确实存在，需要当局及时介入疏导，但无限放大炒作，只会一叶障目。

回归以来，香港社会经济变化巨大，涉及很多内外因素，经济全球化与中国崛起是两个突出因素。香港传统上是西方外资进军内地的桥头堡，角色较为单向，近年则愈益成为国家「走出去」投放影响力的门户。国家愈站近国际舞台中心，世界就愈多中国元素。内地人、财在港愈益活跃，普通话、简体字使用自然增多，这是中国崛起改写世界经济秩序的结果。要说香港真正最大的问题，也许是没有好好善用经济全球化所创造的财富和机遇，改善财富收入分配，反而像很多欧美国家一样，任由全球化红利集中于小撮人手中，这几年欧美右翼民粹主义抬头，已充分说明财富过度集中是危险计时炸弹。

当然，香港民生问题积重难返，还有很多内因。最明显就是本世纪初，特区政府停止造地多年，导致公私营房屋供应出现断层，楼价愈飚愈高，公屋轮候时间愈来愈长。供楼租楼开支，占去很多市民及家庭大笔收入，基层家庭上楼无期，只能蜗居不足百呎劏房、支付不成比例租金，饱受剥削；劏房户子女成长环境恶劣，“输在起跑线”，结果就是加剧世代贫穷。说房屋问题是香港贫穷问题癥结所在，绝不为过。

贫富房屋问题相交缠

放任经济剥削碍民生

《基本法》第5条列明特区保持原有资本主义制度50年不变，不等于可以对港式资本主义高度剥削的状况置诸不理。1980年代，新自由主义经济主张在英美大行其道，强调小政府大市场、私有化、去监管，之后的经济全球化某程度亦是建基于此，然而实践经验已说明，这套经济模式会令贫富悬殊显著加剧，可是在香港，新自由主义却长期被奉若“真理”，一谈到提高最低工资、规管劏房租金、加强退休保障等，总有一些既得利益者站出来，以“有损自由市场经济”、“破坏营商环境”一类理由大力反对，至于政府方面，虽然官员近十年八载已不再谈“积极不干预”，但在很多问题上，实际仍跳不出旧思维，全民退保无疾而终、强制医疗保险变成半鹹不淡的自愿医保，都是例子。

内地社会主义制度，过去数十年不断自我革新，变化巨大，反观香港资本主义这一制，却缺乏自我完善动力，未有与时并进。由港英时代到特区政府，权力结构长期向工商界及既得利益严重倾斜，无论土地房屋还是民生工作，政府每每受制于既得利益，导致改革极难推展。去年中央修改香港选举制度，落实爱国者治港之余，同时亦强化了行政主导地位，政府施政，理论上不再像昔日容易受到小撮人掣肘，大刀阔斧改革民生，机会在眼前，能否干成事，就要看新政府的决心。