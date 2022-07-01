中国最大的经济挑战并非疫情

来源：香港01

今年初，新冠变种Omicron在中国内地快速扩散，触发自两年多以来最大规模的疫情。而中央为了控制疫情，不惜影响经济收紧防疫政策，多个重点城市更要封城控疫，当中上海更从3月底起封城长达两个月以上。而为了挽救因长期疫情防控而陷入困境的经济，内地政府近数月也积极出台经济刺激政策，包括进一步放松货币政策对沖美联储的收紧政策，以及出台鼓励消费的政策等。

内地周四（30日）便公布了6月的采购经理人指数（PMI），由于这是上海解封以后首个整月的PMI数据，更受市场所留意，用以评估中国经济从疫情防控中恢复的情况。结果，6月官方制造业、非制造业及综合PMI分别为50.2、54.7及54.1，全部都在50荣枯线之上，亦是该数据三个月之后再次转“正”，反映了刺激经济的初步成效。

制造业需求仍然疲弱

从PMI上看，上海封城的影响主要集中于非制造业。今年4月，非制造业PMI一度跌至全年最低点的41.9，大幅低于50，制造业PMI虽然也同时下跌，但幅度明显较小，只跌至47.4。而上海解封后，非制造业PMI的反弹也较大，由4月的41.9反弹至6月的54.7，相差12.8个基点，但制造业PMI同期则只从47.4反弹至50.2，相差只有2.8个基点。

从上海的例子看，疫情影响主要在非制造业。这很大程度上是由于中国已实施了一系列在疫情中保持制造业生产的措施，一些产业在封城中仍然保持生产。从另一方面看，6月的数据亦反映了，即使疫情影响已有减少，而中央也推出了一系列的经济刺激政策，制造业仍然相对疲弱。企业调查显示，6月份市场需求不足的企业比重仍高达49.3%，显示制造业市场需求恢复仍然缓慢。而且制造业21个细分行业PMI中，有9个细分行业PMI较上月下降，8个细分行业PMI低于50，反映制造业的复甦并不平衡，只集中于个别行业。

下半年挑战仍大

虽然内地不会很快完全解除全部防疫措施，但国务院最近公布的第九版防控方案中亦反映了内地在防控上会有序地开放，而PMI也反映了当下内地疫情防控对经济的影响大致上已经稳定。也因此，国家主席习近平本周二（28日）在湖北考察时，便强调了现时的防疫措施最经济、效果最好，要继续贯彻好精准防疫，与保经济之间没有太大分歧。

经济复甦最大的障碍似乎是制造业需求疲弱的问题。需求疲弱的原因有可能是国外经济环境转弱，也可能是因为内需市场尚未提振。不管如何，这都说明现阶段尚未是退出经济刺激的时候，尤其是国外像美国等先进国家因为加息而引发市场衰退的风险愈来愈大。而要提振内需的最佳方法，始终在于稳定经济预期、确保就业。这也是为何国务院总理李克强周一（27日）考察时，又再强调应对当下经济问题要继续落实各项政策，“以发展促就业、以就业保民生”，控制并降低失业率。中国要做好应对宏观经济风险的准备，才能顺利稳定波过下半年。