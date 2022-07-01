国际经贸应变 台湾需要全新思维

来源：台湾经济日报社论

近来国际经贸情势诡谲多变，对台湾有冲击也有机会，需要以新的全球经贸战略思维、决策架构及指导方针因应。

先看变局。首先西方国家调整与中国大陆的经济互动模式，大局已经确定；疫情与俄乌战争更促使各国加速盘点供应链自主，提升经济安全布局。台湾在半导体、电子业位居供应链的关键地位，一时门庭若市，成为各国竞相争取合作的对象。然而兴奋之余，作为满足他国提高经济自主的伙伴，其实也伴随著资金分散、技术外移及人才流失的各种风险。台湾除了配合以外，应如何确保我们的经济自主、经济安全？

再者，欧美先进科技领域追求淡化中国大陆的角色与连结，但是台湾的高科技业在对岸的投资生产连结程度，虽然有调整，但仍居高不下；经济部2020年的调查显示，仍有八成的资通讯及电子企业，继续以中国大陆作为主要生产基地。对于西方的对抗脱钩，北京当然会有所回应。西方力道增强，作为“夹心饼干”的台商风险就愈高；近年各种农渔产品出口遭禁，制造业台商遭查厂开罚，看似跟高科技无关，也可能是更深层制裁的序曲。

在企业层次上，除了加速分散布局外，在两岸政策上与政府意见不同的频率也可能持续增加。在台湾寻求新经济结盟之际，这个结构也将成为西方盟友对是否存在技术、人才后门的质疑所在。简言之，这样的结构背后包含了企业经营、经济政策、国内政治甚至于国际合作的风险。

第三，参与经济整合也有很多变数。从美国为了顾及东协国家态度而未邀请台湾加入“印太经济架构”（IPEF）一事，大概已可嗅出申请加入CPTPP的前景变数。因为只是参加美国主导的IPEF都能如此犹豫，两岸同时申请加入CPTPP的“直球对决”，应该更会吓坏东协国家而不愿表态。

新情势当然也包含对台湾有利的面向。首先经过30年努力，台湾在全球高科技不可或缺的地位，已经是各国认证的事实。几经考验的技术、人才、Know-how等真功夫，他国很难取代。因而在世界经贸新局中，已经留好台湾的座位。第二，世界新局使得西方主要国家不再忌讳北京，与台湾的互动持续升级。台美21世纪倡议启动多年来不可得的双边协定谈判、欧盟的印太视野不再将台湾视为对中政策的一部分，成员国更是积极建立与台湾关系，乃至于与日本、澳洲的经济结盟新发展，都是拜各国“思维脱中”所带来的新局面。

归纳以上，西方经济及科技脱中，台湾的受害与受益程度都很高。如何控制损害、扩大利益，就是台湾下世代经贸政策的基本目标。例如各国争取半导体前往落地一事若无法说不，也应该加入确保台湾科技竞争力、创造外交经贸互动新局的思维。面对陆方的压力及制裁，也须提出对策提早因应。CPTPP若有困难，如何扩大台美合作模式至其他伙伴，以双边新局参加区域整合，也须积极思考规划，更重要的是要强化不同个别事件彼此截长补短、相互支援的能量，摆脱目前限于个案回应，欠缺总体方向感的限制。

最后，这些新局面影响及意义的研判，至少包含国内政治、两岸关系、科技发展、经贸规则及地缘冲突，已经超越单一部会能量，需要新的决策架构及方针。日本在去年新设“经济安保大臣”主导跨部会整合，更用立法方式于今年5月制订“经济安全保障推进法”，针对日本政府认定的重要物资及基础设施服务，要求协助民营企业确保供应安全、分散来源、强化管理的义务。对于尖端重要科技，政府要积极投入并支援民间研发，更要导入专利不公开制度予以保护，是值得参考的作法。