推动中菲关系要以史为鉴

来源：环球时报

作者：许利平

菲律宾新任总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯6月30日正式宣誓就职。习近平主席特别代表、国家副主席王岐山赴马尼拉参加马科斯总统的就职典礼，这体现了中国对中菲关系的高度重视。

菲律宾是中国一衣带水的邻邦，两国拥有悠久交往历史。东汉时期，中国人就知道通过台湾海峡通往菲律宾的航线。早在唐朝时期，中菲就有贸易往来。中国的瓷器、丝绸、农具、铁器、铜器等深受菲律宾人民喜爱。而菲律宾的珍珠、玳瑁、香料、槟榔、黄蜡等也大受中国人的欢迎。15世纪下半叶，苏禄国王率领340人组成庞大使团经过南海、大运河，访问中国，受到当时明朝政府的热情接待。回国途中，苏禄国王不幸染病，病逝于山东德州。永乐皇帝予以厚葬，并赐予王妃、次子、三子以俸禄。其后裔一直住在德州，至今繁衍20多代，成为中菲友好交往的见证者。

至少在公元7世纪，华人就开始移居菲律宾，他们为菲律宾的早期开发和建设做出重要贡献。随着西方殖民者的“东来”，广大华人与菲律宾人民一道共同反抗西方殖民侵略者。被尊称为“菲律宾国父”的何塞·黎萨通过笔杆子，反抗殖民者的暴行，唤醒菲律宾人民族觉醒意识，结果35岁惨遭殖民者杀害。何塞·黎萨的祖辈就是来自中国福建晋江。

中国与菲律宾友好交往的历史表明，中国是和平的使者，即使在历史上最强盛时期，中国也从来没有侵占过菲律宾一分土地。相反，西方殖民者倚仗船坚炮利侵占菲律宾土地，殖民菲律宾数百年，掠夺菲律宾大量财富，给菲律宾人带来无穷灾难。

二战以后，受冷战因素影响，中菲关系一度基本处于隔绝状态。1974年，17岁的马科斯随着母亲伊梅尔达访问中国并受到毛泽东主席亲自接见，开启了现代中菲关系的“破冰之旅”。1975年6月两国建交，双方表示“通过和平手段解决一切争端”，中菲关系在政治、经济、文化、科技等领域开始不断向前发展。

20世纪90年代，南海问题升温，特别是“美济礁事件”后，中菲双方在南海问题上开始多轮谈判，并间接推动了对南海问题共识的深化。进入21世纪，“黄岩岛事件”后，阿基诺三世政府奉行向美国一边倒的政策，导致中菲关系降到冰点。

2016年杜特尔特总统执政后，调整阿基诺三世外交政策，奉行平衡务实外交，在南海问题上秉持搁置争议、共同合作理念，2017年菲律宾与中国建立南海问题双边磋商机制，妥善处理海上分歧，推动在海上搜救、海事安全、油气开发、海洋渔业等领域的交流与合作。中菲关系迎来转圜、巩固和提升的三个阶段。在杜特尔特执政的六年中，双方确立中菲全面战略合作关系新定位，无论贸易还是投资，中菲合作都迈上新台阶，双边贸易额翻了一番，中国对菲投资规模达到6年前的近4倍。在防疫抗疫合作、“一带一路”倡议对接“大建特建”规划等方面取得务实成效，比农多—王城跨河公路桥、达沃—萨马尔岛大桥等惠民生项目相继落地也促进了两国人民的“心相通”。

在百年变局和世纪疫情叠加的大背景下，我们有理由相信，以绝对优势当选总统的马科斯作为中菲关系的见证者、推动者，将从历史中借鉴更多有益的经验，把中菲关系推向更高水平。

在就职典礼的演讲中，马科斯总统强调了教育、农业、旅游、能源等领域对于未来菲律宾发展的重要性。未来6年，中菲两国在农业现代化、人力资源合作、旅游交流、新能源开发等方面有着广阔发展前景。但不可否认，美国是菲律宾的条约盟国，菲律宾民间对美素有期待。在中美战略博弈日益加剧的背景下，不排除未来美国以“印太战略”为抓手，伺机在南海问题上影响菲律宾国内舆情，制约马科斯新政府对华开展务实合作的力度，对此我们应有清醒认知并保持警惕。

总的来说，中菲悠久友好的交往历史表明，中国不是威胁，而是菲律宾和平发展的好邻居、好朋友和好伙伴。对于南海问题分歧，只要中菲双方坚持既有共识，做大合作蛋糕，两国友好合作的大船就不会改变航向，只会越走越宽、行稳致远。（作者是中国社科院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任）

