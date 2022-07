黑海的不沉战舰：俄军撤出蛇岛会是乌战的转向吗？

来源:香港01

作者:叶德豪

“KABOOM!蛇岛之上再没有俄罗斯军队。”这是乌克兰总统办公室主任在6月30日发布的Twitter推文。经过6月中旬以来的紧密交火之后,俄军正式宣布撤出这个从入侵首天即时夺得的黑海西缘小岛,声言俄方已经“完成任务”,撤退只是为助联合国开通粮食出口人道通道的“善意之举”。

面积只得17万平方米的蛇岛(只有香港坪洲的少于五分之一),在黑海西岸拥有极佳的战略位置。向西,蛇岛守着多瑙河三角洲的海口,离罗马尼亚只得45公里;与其最接近的乌克兰海岸小城维尔科沃(Vylkove)则离蛇岛约35公里,该城一直被视为俄军两栖作战进攻蛇岛以北145公里港口大城敖德萨(Odesa)的首站。

在俄国海军在黑海占据绝对优势之际,蛇岛可作为其攻克乌克兰西南海岸的桥头堡,而且可制止任何可能来自罗马尼亚的海上支援。因此,在开战之初企图多线包抄迅速攻下乌克兰大多数主要地区的俄军,第一天就先打下蛇岛。

踏入4月,战争形势大变,俄军集中攻打乌东顿巴斯;克里米亚南方战线在赫尔松(Kherson)、尼古拉耶夫(Mykolaiv)和扎波罗热(Zaporizhzhia)形成守势抵抗乌军反攻;在东北第二大城赫尔科夫(Kharkiv)一线,俄军虽然炮轰不断,却大抵被抵挡在城市中心25分里以外的俄乌边境线附近;在乌东顿巴斯,俄军使用出第一次世界大战的战法,以大量大炮轰炸来缓慢推进,火力不足的乌军正缓缓败退。

这样的战况之中,蛇岛对于俄军的重要性就从下一波攻势的桥头堡,变成了前沿守护黑海控制权的重地。4月中,乌军击沉俄国海军黑海舰队旗舰巡洋舰“莫斯科号”(Moskva)之后,小小的蛇岛更变成了俄方的一艘“不沉战舰”,其上面安装了防空、导弹和雷达系统,其上面也驻扎了俄国海军人员。

乌克兰方面一直以来也没有放弃过重夺蛇岛的部署。一个多月前,乌克兰已曾以无人机和战斗机对蛇岛发动猛攻,之后却暂停了下来。到6月17日,英国情报机构确认乌克兰以鱼叉(Harpoon)反舰飞弹击沉了俄方对于蛇岛的一架军事补给船。

其后,乌克兰明显对蛇岛发起猛攻。20日,乌方对该岛及附近的天然气平台发动攻击,爆炸声传到35公里外的维尔科沃。22日,乌方公布卫星图片显示蛇岛多处地方冒烟,声言是受到乌方的成功攻击。在俄方宣布撤退的同一天,乌方表示成功摧毁了岛上的俄军鎧甲-S1(Pantsir-S1)防空系统。

对于俄军的撤退,有俄罗斯的军事博客就表示支持,认为俄国应将资源投放入“解放顿巴斯”之上,亦有博客认为,法国制的凯撒(CAESAR)自动火炮和苏制的托奇卡(Tochka-U)战术弹道导弹已运抵敖德萨,对蛇岛上的俄军形成压力。

蛇岛,在俄军开战以来,对乌克兰人来说,一直有重大象征意义。在2月24日,俄军呼吁岛上驻守岛军投降,乌方人员却以一句脏话回应,至今已变成了乌克兰振奋士气的反俄口号。

不过,在俄军撤出蛇岛之后,乌克兰会否马上重占该岛,却是未知之数。美国华府智库战争研究所(Institute for the Study of War,ISW)的人员就向《华盛顿邮报》表示,乌克兰军队不太可能重新占领蛇岛,他们不必这样做——他们是需要赶走俄国人,而他们也的确这样做了。由于俄军依然拥有黑海的海军优势,乌军在蛇岛上的部署很容易反过来遭到俄军攻击。将俄军赶走,可算是拆除了一处俄军桥头堡,却不代表乌军自己要马上重建一个。

不过,重夺蛇岛却是乌方打通黑海西岸海道的第一步。如果欧美对乌克兰的反舰武器支援加倍,直至其能够有效阻吓俄国船舰靠近黑海西岸的地步,把反舰系统装置在蛇岛之上,将可以让乌克兰有战术空间清除用以防范俄国海军的水雷,至少打通从敖德萨到罗马尼亚黑海港口的海道,让存积已久的粮食能运送出去。

如果粮食能成功运出,这一方面可缓减乌克兰的财政压力(乌国政府每月正面对50亿美元的赤字),另一方面也能腾出粮仓供7月的收成使用。

从整体战局而言,俄方自4月以来已明显用上了消耗战,赌的是欧美对乌支援长远将无以为继。乌方要扭转这个战局,就是要改变现在俄军稳定地缓慢进侵的形势,至少抵住俄军攻击,形成俄方寸步难行的僵持局面,甚至是重新占领俄军已夺得的土地。

由这个视角来看,重夺被俄军占领四个月之久的蛇岛,的确是一个战争上的小转向。但这个转向会否再转回来,还要看陆续得到西方较长程大炮的乌军,能否在乌东顿巴斯停止俄军缓进,又或者其在南方战线能否重夺赫尔松之类的俄控要地。