黑海的不沉战舰：俄军撤出蛇岛会是乌战的转向吗？

来源：香港01

作者：叶德豪

“KABOOM！蛇岛之上再没有俄罗斯军队。”这是乌克兰总统办公室主任在6月30日发布的Twitter推文。经过6月中旬以来的紧密交火之后，俄军正式宣布撤出这个从入侵首天即时夺得的黑海西缘小岛，声言俄方已经“完成任务”，撤退只是为助联合国开通粮食出口人道通道的“善意之举”。

面积只得17万平方米的蛇岛（只有香港坪洲的少于五分之一），在黑海西岸拥有极佳的战略位置。向西，蛇岛守着多瑙河三角洲的海口，离罗马尼亚只得45公里；与其最接近的乌克兰海岸小城维尔科沃（Vylkove）则离蛇岛约35公里，该城一直被视为俄军两栖作战进攻蛇岛以北145公里港口大城敖德萨（Odesa）的首站。

在俄国海军在黑海占据绝对优势之际，蛇岛可作为其攻克乌克兰西南海岸的桥头堡，而且可制止任何可能来自罗马尼亚的海上支援。因此，在开战之初企图多线包抄迅速攻下乌克兰大多数主要地区的俄军，第一天就先打下蛇岛。

踏入4月，战争形势大变，俄军集中攻打乌东顿巴斯；克里米亚南方战线在赫尔松（Kherson）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）和扎波罗热（Zaporizhzhia）形成守势抵抗乌军反攻；在东北第二大城赫尔科夫（Kharkiv）一线，俄军虽然炮轰不断，却大抵被抵挡在城市中心25分里以外的俄乌边境线附近；在乌东顿巴斯，俄军使用出第一次世界大战的战法，以大量大炮轰炸来缓慢推进，火力不足的乌军正缓缓败退。

这样的战况之中，蛇岛对于俄军的重要性就从下一波攻势的桥头堡，变成了前沿守护黑海控制权的重地。4月中，乌军击沉俄国海军黑海舰队旗舰巡洋舰“莫斯科号”（Moskva）之后，小小的蛇岛更变成了俄方的一艘“不沉战舰”，其上面安装了防空、导弹和雷达系统，其上面也驻扎了俄国海军人员。

乌克兰方面一直以来也没有放弃过重夺蛇岛的部署。一个多月前，乌克兰已曾以无人机和战斗机对蛇岛发动猛攻，之后却暂停了下来。到6月17日，英国情报机构确认乌克兰以鱼叉（Harpoon）反舰飞弹击沉了俄方对于蛇岛的一架军事补给船。

其后，乌克兰明显对蛇岛发起猛攻。20日，乌方对该岛及附近的天然气平台发动攻击，爆炸声传到35公里外的维尔科沃。22日，乌方公布卫星图片显示蛇岛多处地方冒烟，声言是受到乌方的成功攻击。在俄方宣布撤退的同一天，乌方表示成功摧毁了岛上的俄军鎧甲-S1（Pantsir-S1）防空系统。

对于俄军的撤退，有俄罗斯的军事博客就表示支持，认为俄国应将资源投放入“解放顿巴斯”之上，亦有博客认为，法国制的凯撒（CAESAR）自动火炮和苏制的托奇卡（Tochka-U）战术弹道导弹已运抵敖德萨，对蛇岛上的俄军形成压力。

蛇岛，在俄军开战以来，对乌克兰人来说，一直有重大象征意义。在2月24日，俄军呼吁岛上驻守岛军投降，乌方人员却以一句脏话回应，至今已变成了乌克兰振奋士气的反俄口号。

不过，在俄军撤出蛇岛之后，乌克兰会否马上重占该岛，却是未知之数。美国华府智库战争研究所（Institute for the Study of War，ISW）的人员就向《华盛顿邮报》表示，乌克兰军队不太可能重新占领蛇岛，他们不必这样做——他们是需要赶走俄国人，而他们也的确这样做了。由于俄军依然拥有黑海的海军优势，乌军在蛇岛上的部署很容易反过来遭到俄军攻击。将俄军赶走，可算是拆除了一处俄军桥头堡，却不代表乌军自己要马上重建一个。

不过，重夺蛇岛却是乌方打通黑海西岸海道的第一步。如果欧美对乌克兰的反舰武器支援加倍，直至其能够有效阻吓俄国船舰靠近黑海西岸的地步，把反舰系统装置在蛇岛之上，将可以让乌克兰有战术空间清除用以防范俄国海军的水雷，至少打通从敖德萨到罗马尼亚黑海港口的海道，让存积已久的粮食能运送出去。

如果粮食能成功运出，这一方面可缓减乌克兰的财政压力（乌国政府每月正面对50亿美元的赤字），另一方面也能腾出粮仓供7月的收成使用。

从整体战局而言，俄方自4月以来已明显用上了消耗战，赌的是欧美对乌支援长远将无以为继。乌方要扭转这个战局，就是要改变现在俄军稳定地缓慢进侵的形势，至少抵住俄军攻击，形成俄方寸步难行的僵持局面，甚至是重新占领俄军已夺得的土地。

由这个视角来看，重夺被俄军占领四个月之久的蛇岛，的确是一个战争上的小转向。但这个转向会否再转回来，还要看陆续得到西方较长程大炮的乌军，能否在乌东顿巴斯停止俄军缓进，又或者其在南方战线能否重夺赫尔松之类的俄控要地。