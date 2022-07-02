来源：台湾《中国时报》社论

台湾电价7月1日上涨，平均涨幅8.4%。政府说是国际燃料价格上涨，台电今年采购成本将增加3000亿元（新台币，下同），财务压力太重，不得不调涨；又说各国电厂多已提高电价，涨幅约在13%~45%间，台电涨幅较低，而且只涨大户，97%的住家及小商家不涨，民生用电不受影响，物价应可维持稳定。政府说词看似合理，却忘了台湾通膨大火早已蔓延，又低估战争和疫情对经济的冲击，加上政治算计的电力与能源政策，多重后遗症即将发作，年底选举将届，民进党完美风暴正在形成。

不均衡通膨 庶民喊苦

表面上看，这次电价上涨，涨的是高压及特高压用电户，涨幅高达15%；家户用电在1000度以上调整9%，以下的部分不调整；农渔、食品、百货、餐饮、电影院、健身房等庶民经济活动场所也不调整。

看来确实只涨大企业与富人，但这只是表象，忽略了电价成本可以转移，及一年来节节高升的物价早已对庶民生活造成严重影响，电价调整的连锁效应可能成为压垮他们正常生活的最后一根稻草。

大企业增加的成本可以转移，譬如北捷公司已26年未调整票价，这段期间电价上涨超过20%，因而考虑调整票价，由乘客分担增加的成本。再如国旅业，旅馆用电不在冻涨之列，大型观光饭店用电负担增加。但过去三年国旅业在疫情打击下营收锐减，业者多苦撑待变，电价上涨后房价一定跟着涨，最后还是由消费者负担。据报道大学电费负担增加，将调整相关收费，可见即使只调涨大户电价，一般大众的支出还是会增加。

全球陷入通膨风暴已超过一年，台湾在进口成本推升下亦不能幸免，5月消费者物价指数（CPI）年增率3.39%，已连续10个月超过2%的通膨警戒值，更连续3个月飆破3%，为近10年来最严重。主计总处估计今年全年失业率约3.6%、CPI年增率约2.48%，痛苦指数（物价指数+失业率）将飆高到6%。2020年综所税高低差距急速扩大到148.6倍，财富结构已从“M型”化转向“L型”，出现严重低薪化现象，庶民人数更多、日子更辛苦。

更糟的是，台湾的通膨是一种不均衡的通膨，价格上涨主要反映在食物与居住上，这两项支出占低所得者收入的6成，较富裕者只占4成。这波通膨食物上涨最凶，主计总处6月7日指出，鸡蛋涨幅创41个月新高、猪肉87个月、麵粉125个月、外食费是163个月以来新高。鸡蛋是经济弱势家庭最主要蛋白质来源，涨了将近3成，现在可能吃不起了。房价也涨很大，并带动租金上涨，依据内政部委外调查，过去3年台中租金涨幅13.7%，为6都最高，最低的桃园也有4.3%，房租上涨对30到45岁族群的生活影响最大。换言之，这波通膨将让较低收入者的日子更难过。

CPI数据失真 自欺欺人

在疫情与战争的破坏性冲击下，全球经济早已危机四伏，台湾虽受惠于全球制造链调整，出口反而畅旺，GDP成长亮丽，CPI增幅与邻近国家相比也算温和。但疫情与战争仍看不见尽头，能源与粮食价格将续涨，加上地缘政治对台湾经济可能的影响，不能对经济前景盲目乐观。

台湾CPI上涨看似温和，其实是假象。第一，政府统计有失真的问题，譬如调查房屋租金，太过偏重社会住宅，但社宅租金行情普遍低于市场，以致CPI数据失真。第二，政府的手介入市场太深，譬如电价冻涨4年，液化天然气却涨了2.6倍，等于政府借钱美化数据。不真实的CPI却让官员沾沾自喜于“温和通膨”，而忽略了应有的警惕。

民进党善于宣传，往往被自己塑造的假象欺骗，因而失去第一时间纠错的机会。这次电价调整其实选在错误的时间点，不但将造成通膨进一步恶化，谨小慎微的调幅对台电财务危机的帮助也很有限，可见民进党政府不得不调的压力。

随著通膨问题恶化与电价调整彰显的电力与能源政策破产跡象，民进党的选举完美风暴正在形成。问题是反对党有没有能力用最简单的语言，让庶民对危机有感、对改变有热情。