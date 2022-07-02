从海峡论坛看绿营的准备与无准备

来源：台湾《联合报》

中国大陆国台办近日宣布，第14届海峡论坛7月中旬将在厦门举办。让人遗憾的是，就在乌克兰人正用血泪演示战争如何出人意料之际，绿营对论坛反应却还是一如既往。更深刻的说，绿营只在为累积选举相骂本做准备，却反映出对两岸和战的无准备。

按理说，政府理应准备和战两手策略，以灵活运用形成优势。且看美国认为长期下来，会输掉与中国大陆的竞争，即便如此，攻势现实主义下仍保持与中共高层接触，去年底拜习会后，最近又在酝酿新的顶层会面；至于相对弱势的中国大陆，表面四处放狠话，更是压制升高对抗的冲动。然而，唯独蔡政府，很少让人看到，它对两岸和战两手准备的灵活身段。

两岸关系紧张，众所皆知。外国媒体与官员，多称台湾是世界上最危险的地方。面对中共举办海峡论坛，说主角是民间人士，为两岸规模最大的民间交流盛会，绿营反应例见陆委会，它照旧提醒台人留意陆方统战分化操作，强调不乐见地方政府与会，也呼吁民众团体勿轻易参加；甚有绿委指出，若有政党及人士参加本届海峡论坛跟中国大陆唱和，就可以看清哪些政党言行不一，表面说不亲中，私底下在配合中国大陆统战。

绿营此举，简单来说，是在目前两岸官方关系冰封前提下，希望台人团结在它的旗帜之内，最好都不要跟大陆往来。如此中共为了挽救情势，就会形成在野时蔡主席说过的话：如果打好(选战)，连中国大陆都会朝民进党方向来调整。

在此战略下，陆委会的调子无甚新意。我们除怀疑此战略的合理性外，也仍要不厌其烦的指出：过去前往对岸的绿营要角络绎不绝，即便仅看出席论坛者，亦包括民进党前主席、现为国安系统外围智库领导的许信良、陆委会副主委邱垂正、执政党前中国事务部主任、台湾民主基金会副执行长颜建发等人，没人给这些当权者戴红帽子，政府却说现在出席者会被统战，这是双标。

就算绿营不愿维持两岸民间交流，也该想到，仅仅在6月，台输往大陆部分农渔产品遭到暂停输入处分，蔡政府除了补助与声称要告到WTO之外，拿不出办法。既然如此，让民间人士在交流过程中，探索解决方案，例如检验机制复委托可能性，这不是坏事。蔡政府无法解决问题，也不让其他力量来做，未免说不过去。

而绿营无心维持和平交流，那对战争准备做的如何？台湾国防预算迭创新高，可以拿来说嘴，但更重要的是：谁来操作武器？明明前阵子因乌俄战争，让舆论出现支持延长兵役的声音，国防部也趁势推出相关规划，但蔡政府为讨好年轻人，现在又已销声匿迹。

绿营为了选票，不敢延长兵役。又放话未来要看哪些政党言行不一，表面说不亲中，却去参加论坛跟中国大陆唱和。但参加论坛可不可以是为爱台而去？为绿营挡不住还迭创新高的两岸贸易，解决所累积的问题而去？透过论坛让因疫情阻隔多年的两岸：可以多一些相互理解，增高双方互信程度，尤其不要让国民党垄断了两岸的诠释权。这是在野时蔡主席的主张，总不会到执政后，绿营想要垄断两岸的诠释权吧。

作者：杨颖超，台湾铭传大学副教授