一国两制2.0版 看北京的决心

来源：台湾中时新闻网

时值香港主权移交25周年，中国大陆国家主席习近平偕夫人彭丽媛于7月1日当天一同出席庆祝大会及香港特别行政区第6届政府就职典礼。外界对于习近平在香港疫情稍歇之际即亲赴香港出席重要庆典的背后原由大致解读包括：力挺警队出身的新特首李家超，在维稳的前提下，重申“爱国者治港”的理念；凸显“一国两制”2.0版是一个成功的修正版，不仅港澳适用，未来两岸统一，台湾也可以如法炮制。

上述推测均甚合理，唯独轻忽了香港主权移交的这个时点，习近平藉由踏上这块25年前仍为英国殖民地的中国故土，唤醒中国人或许淡忘了在强权霸凌下的屈辱岁月，以及往昔仁人志士如何不屈不挠地从西方帝国主义手中夺回本属中国的失地。习的讲词虽未多加着墨，应有其政治策略上的考量与顾忌。

然而随着俄乌战事无限期化，美国与北约、亚太盟邦不仅没有提出积极有效的促和止战方案，反而利用这次战争的机会，强化军事同盟关系并以中、俄两国为明确的假想敌，其“以战养战”的意图昭然若揭。习近平此时出席香港主权移交庆典，其实是在大国权力博弈下，以明白的行动向21世纪的旧列强霸权联盟宣示捍卫故国疆土的决心。

习在新旧特首交接典礼上的致词特别强调“一国两制”必须长期坚持，然而这个新修正的2.0版“一国两制”最大特色是“必须坚持中央管制权和地方自治权”，尤其是直接点出“中央拥有全面管制权是特区有高度自治权的源头。落实中央管制权是为统一衔接，才能治理好特别行政区。”相对于原本重视特区高度自治权的1.0版，2.0版“一国两制”被视为内地化的前奏与过渡作法，是否能让香港反中愤青平静地接受驯化，虽难立下判断，但在抗中领袖率多身陷囹圄或流亡海外，且新特首李家超可以预见的铁腕施政下，即使狂风吹起，恐怕也只能带起池塘中的涟漪。

除了重申2.0版“一国两制”与“爱国者治港”的原则外，习在致词中也提出4个必须与4个希望，但其内容大多是“一国两制”与“爱国者治港”原则的具体阐释与外延补充。对于台湾而言，即使诱因更多的1.0版“一国两制”也从未成为朝野政党的共同选项，遑论彰显中央管制权的2.0版？然而理解习的谈话不能错置重点，他到香港强调“一国两制”与“爱国者治港”并非拘泥于特定的制度安排，而是坚持为了统一，不让外来势力将国土分裂出去，制度是可以改的，方法也非一成不变的。否则“一国两制”何以从1.0版进阶到2.0版？

倘若能够理解习在香港谈话的重点，亲美的民进党政府应该重视的不是“一国两制”内容如何的变化，而是北京追求统一的决心是不惜任何代价且不容挑战的。蔡政府“联美制中”引发台海军事冲突的后果，恐怕让台湾连2.0版的“一国两制”方案都没得谈。习近平引荀子的话：“道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期”，指的或许不只是香港的未来，可能也包括台湾与两岸的未来。

（作者：何振盛，台湾佛光大学公共事务学系、未来与乐活产业学系合聘教授、台湾对外关系研究暨发展协会理事长）