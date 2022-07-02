来源：香港01

香港回归25周年，新一届政府官员上任，中国国家主席习近平在冠病疫情仍然未息之此际来港，无疑代表着他以及中央政府对香港特区的高度重视。而从他周五（7月1日）的讲话中，我们又能特别看出他对新政府的要求，直接地把治理改革的迫切性指明了出来。

对比起五年前的四个“始终”，也就是始终准确把握“一国”和“两制”的关系，始终依照宪法和基本法办事，始终聚焦发展这个第一要务，始终维护和谐稳定的社会环境，这次习近平的讲话以四个“必须”和四个“希望”来贯穿。

四个“必须”包括必须全面准确贯彻“一国两制”方针、必须坚持中央全面管治权和保障特区高度自治权相统一、必须落实爱国者治港和必须保持香港的独特地位和优势。可以说，四个“必须”是中央治港方针的说明和重申。过去几年“一国两制”曾经有变形走样之危险，近年各界又关注香港特区的独特性又会否被磨灭的时候，四个“必须”便是站在指导原则的高度阐明中央治港路线的坚持，亦是对近年治港政策的说明。

四个“希望”不只是希望

而四个“希望”以希望为名，要求为实。观乎习近平希望着力提高治理水平、不断增强发展动能、切实排解民生忧难和共同维护和谐稳定，不难看出是对特区政府官员的要求。尤其第一个“希望”以治理水平为核心，直指“行政长官和特别行政区政府是香港的当家人，也是治理香港的第一责任人”，等如他们是国家主席对香港四个“希望”的落实人。

对比起四个“必须”的高度，四个“希望”可谓相当接地，连希望市民住得更宽敞的话也明白地说了出来。相比起五年前习近平直陈香港“经济发展也面临不少挑战”，“新的经济增长点尚未形成”,今次四个“希望”中没有用上“经济”一词，却以“发展动能”、“创业的机会”等来说明之，可以说是将抽象的经济概念化作具体的要求。类似的情况又可见于第四个“希望”虽然关乎社会和谐稳定，但一句“国家安全”都没有提及，而是强调拥护“一国两制”和守法的重要性。

治理改革以落实愿景

在四个“希望”之后，习近平特别强调了青年人的重点，包括明言要“要帮助广大青年解决学业、就业、创业、置业面临的实际困难，为他们成长成才创造更多机会”。虽然五年前习近平提及要让青年“施展才能”、要做好“青少年的爱国主义教育”，但今次将青少年独立而论，显然是在对特区政府的青年工作提出更加高的要求。而这又不只关乎改组后新成立的民政及青年事务局，因既论及“学业、就业、创业、置业面临的实际困难”，那其实也包括了教育局、商务及经济发展局、房屋局等多个决策局，政务司司长和财政司司长均要负责。

国家主席既在疫情之下，即使只能两日即日来回的局限下，也来港出席庆祝仪式及对新一届政府开门见山地寄予重任，新上任的特首实应“积极稳妥推进改革，破除利益固化藩篱”，带领司局长以至行会成员、立法会议员等实现目标。习近平谓香港“不能乱也乱不起”，其实与此同时，香港人的美好生活“不能等也等不起”。