来源：台湾中时新闻网

作者：吕志翔

曾被法国总统马克龙形容为“脑死”的“北大西洋公约组织”（NATO），在俄罗斯入侵乌克兰的威胁之下展现了空前的韧性与团结，刚落幕的领袖峰会通过“2022战略概念”，勾勒未来政治及军事使命；扫除瑞典与芬兰加入的最后障碍，NATO进一步东扩；首度邀日本、澳洲、韩国及新西兰与会，建构印度太平洋与欧洲大西洋的连结。面对表面丰硕的外交成果，美国拜登总统踌躇自满地说，“这是一次历史性的NATO峰会”，“美国领导世界处于空前有利的地位”。

虽然俄国是“对联盟安全最重大与直接的威胁”，NATO峰会充分反映出拜登的终极目标在建构跨越欧亚、太平洋及大西洋的反中联盟网路，只是拜登同时挑战俄罗斯及中国两大战线，是高风险政治操作，欧洲国家有所迟疑。NATO首度在战略概念中纳入中国，将中国的胁迫性政策定位为“对欧洲大西洋安全的系统性挑战”，这是NATO的共识，却也是现实政治妥协的结果。

NATO会员国试图掌握相互牵制的复杂关系，小心翼翼避免过于煽动、挑衅的用词，如法国与西班牙等坚持称中国为“挑战”而非“威胁”；至于“系统性”一词，欧盟2019年的“战略展望”就视中国为“系统性对手”，NATO延续使用“系统性挑战”，比起美国动辄形容中国为“最严重的威胁与挑战”要温和得多；另外，NATO秘书长斯托尔滕贝格强调“中国不是敌人”，也是为双方关系保留空间。

拜登政府在国际场域擅打“台湾牌”，透过多边或双边会谈强调台海和平与稳定的重要性，提高国际社会对中国大陆的压力，但NATO未来十年的战略蓝图中并未触及最敏感的台湾问题，只是由斯托尔滕贝格口述，“中共大幅增强其军事力量，包括核武器，霸凌邻国，威胁台湾”。

这些细腻、微妙的外交动作及文字透露了欧洲国家仍希望保持相当程度的战略、外交“自主权”，其中最关键因素在于，对欧洲国家而言，由于地理因素、领导人性格、威胁的型态与强度等因素，中国大陆与俄罗斯的威胁本质有很大的差异性，以及美国、欧洲与中国关系涉及的国家利益也有区隔，最终仍是回归现实地缘政治的国家利益及实力的考量。

在NATO峰会，美国更率先承诺进行数十年来最大的军事扩张，在欧洲维持10万名驻军，在波兰设立永久性前进指挥所、在罗马尼亚轮调部署战斗旅，驻防在西班牙罗塔海军基地的驱逐舰由4艘增加为6艘，派遣两个F-35中队进驻英国等等，而北约的快速反应部队也将从目前的4万名扩编为30万。

面对俄罗斯的军事侵略，美国加强对乌克兰的军事援助及NATO军力自然赢得喝采，但相形之下，拜登政府喊得震天价响的“转向亚洲”、“印太战略”仍停留在纸上谈兵，缺乏具体行动，加深了“重欧轻亚”的刻板印象，无论对于印太地区的盟邦、伙伴、甚至对手发出的是矛盾、困惑的讯息。

以台湾为例，自2019年以来，美国历届政府批准170亿美元对台军售，但未交付项目高达142亿美元，美国最近扩大对乌克兰军援及欧洲军力部署，必然排挤到对台军售及美国在印太地区的军事态势。台湾外交部以“乐见北约展现全球视野”回应NATO的新版战略概念，显示民进党政府似乎仍无法看清此事对台湾的效应。

